Aunque hace un par de meses se dijo que sería una empresa llamada Uncle Vanya’s quienes los reemplazarían (vaya, hasta mandaron a registrar un logo que era muy similar al de la famosa cadena de comida rápida), finalmente este 12 junio de 2022 Rusia presentó formalmente al sustituto de McDonald’s en su país.

Como les comentamos anteriormente y luego de la invasión que las tropas de Vladimir Putin hicieron a Ucrania sin razón aparente, varias empresas de Occidente alzaron la voz y anunciaron que dejarían de operar en Rusia, esto como una “sanción”.

Foto: Especial

Ya hay reemplazo de McDonald’s en Rusia

Una de esas transnacionales fue McDonald’s, que llevaba operando en dicho país desde hace poco más de 30 años y quien indicó que vendería sus negocios en Rusia. El país más extenso del mundo respetó la decisión y comenzó a buscar el reemplazo para franquicia de restaurantes.

Finalmente y luego de varios candidatos, así como meses de espera, este domingo Rusia reabrió las puertas de 15 restaurantes de comida rápida que hasta hace unos meses pertenecían a McDonald’s. Aunque claro, ahora lo hicieron bajo un nuevo nombre: Vkusno i Tochka.

Foto: Getty Images.

Se trata de Vkusno i Tochka (Delicioso y punto) que ya abrió sus sucursales en Moscú

La traducción en español es ‘Delicioso y punto’. Se trata de una cadena de comida propiedad de Oleg Paroev, un empresario con restaurantes similares en Siberia, cuyo logotipo está conformado por un gran círculo verde que dentro tiene un pequeño círculo rojo y dos barras naranjas que representan una hamburguesa y papas.

“Cambió el nombre pero no el amor”, es el slogan que Vkusno i Tochka tiene por el momento. Uno que se verá cada vez con más frecuencia en Rusia, pues al parecer para el día de mañana, lunes 12 de junio, tienen planeada la inauguración de otras 50 sucursales.

Foto: Getty Images

Se espera que existan más restaurantes de comida rápida en Rusia durante los próximos meses

El plan que ‘Delicioso y punto’ tiene para este mes es llegar a los 200 restaurantes. Pasado ese lapso de tiempo comenzarán a abrir de 50 o 100 sucursales por semana hasta tener mil plazas, siempre y cuando tengan el apoyo que esperan por parte de la ciudadanía rusa.

Si bien los restaurantes no cambiaron en estructura, el menú no es similar ya que no tienen algunos de los productos favoritos de la franquicia de origen estadounidense, tales como la famosa Big Mac y el McFlurry, los cuales Vkusno i Tochka no puede vender al ser marcas registradas de McDonal’ds.

Foto: Getty Images

Acá les dejamos algunas fotos de la inauguración de Vkusno i Tochka (Delicioso y punto) en Rusia

¿Será que el sabor y la experiencia serán las mismas? Quien sabe, pero acá les dejamos algunas fotos de cómo estuvieron las re-inaguraciones de los restaurantes de ‘Delicioso y punto’, que antes pertenecían a McDonald’s:

