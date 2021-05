Valiosa info: Subastan carta escrita por Albert Einstein en 1,2 millones de dólares

Vaya que la inteligencia puede valer mucho, pero muuuucho dinero. Albert Einstein es uno de los científicos más famosos en todo el planeta y muchos lo ubican como una de las personas más inteligentes que han pisado la Tierra.

Uno de los motivos de ello es (además de su peculiar look) su famosa ecuación E = mc2, que la verdad por acá no entendemos del todo, pero que segurito has visto en miles de objetos, libros y referencias cuando se habla del físico alemán.

Bueno, esta semana se anunció que una carta escrita por su puño y letra, y donde se habla precisamente de la famosa fórmula, sería subastada por la casa de subastas RR Auction, la cual esperaba obtener unos 400 mil dólares gracias a su venta.

RR Auction obtuvo más de 1,2 millones de dólares con la carta de Albert Einstein

Pero la cantidad alcanzada por la carta del físico fue mucho mayor, pues la cifra quedó en un millón 243 mil 707 dólares (que para esta fecha equivalen a casi 25 millones de pesos mexicanos). ¡OLV!

Según la descripción que se hace en el portal de RR Auction, la carta data del 26 de octubre de 1946, y fue escrita por Albert Einstein para el Dr. Ludwik Silberstein, un físico polaco-estadounidense. La famosa fórmula de Einstein aparece en la primera línea de la carta, pues en ésta le habla de ella a su colega.

“Todos hemos visto la famosa ecuación: es parte del trasfondo de nuestras vidas. Pero, ¿cuántos la han visto escrita con la propia mano de Einstein?”, resaltó la casa de subastas en la descripción de la valiosa carta, además de señalar que se trata de un ejemplar único porque sólo se conocen otros tres documentos similares.

Archivistas del Einstein Papers Project, tanto del Instituto Tecnológico de California (Caltech) como de la Universidad Hebrea de Jerusalén —donde se concentran varios documentos del conocido físico—, confirmaron que sólo existen otros tres documentos escritos a mano por Albert Einstein donde se puede leer la ecuación, y ninguno de ellos está en propiedad de alguna persona.

RR Auction no dio detalles sobre la persona que compró la carta, únicamente dijeron que se trató de un coleccionista de documentos… bastante pudiente, por cierto.