¡Estalló! Suspenden a maestra por “gritarle a sus alumnos” en plena clase virtual

Desde que el coronavirus llegó a nuestras vidas, millones de alumnos y profesores tuvieron que llevar las clases a distancia. Por supuesto que este formato trajo un montón de retos para ambas partes, pues nunca será lo mismo aprender/enseñar en un salón, pero a estas alturas de la pandemia, muchas cosas han sucedido y hay quienes ya no aguantan trabajar de esta manera, como la maestra de la que hablaremos en esta ocasión.

Hace unos días se hizo viral la historia de Alissa Piro, una mujer que trabaja enseñando inglés en la escuela secundaria de San Marcos, uno de los condados de San Diego, California. Durante una de sus últimas sesiones en línea, la profesora no pudo más y mientras todos los jóvenes estaban poniendo atención a lo que decía, decidió sacar todo el coraje y la frustración que siente por la forma en que los padres de familia la han tratado.

También puedes leer: “NO ENTREGAN NI MADR*S”: MAESTRA ES CAPTADA EN VIDEOLLAMADA MIENTRAS SE QUEJA DE SUS ALUMNOS

La maestra no aguantó más y estalló frente a sus alumnos

De acuerdo con medios locales, la maestra empezó mencionando las críticas que ha recibido desde que las clases se llevan a cabo en línea. Pero sobre todo, dejó muy claro que no está de acuerdo con que sus papás quieran que regresen a las aulas, un tema sumamente complejo. Por supuesto que esto dejó con el ojo cuadrado a los alumnos, pues no entendían muy bien lo que estaba diciendo, y claro que todo tiene una razón de ser.

Resulta que hace relativamente poco, un grupo de padres de familia presentó una demanda en contra del gobernador Gavin Newsom y seis distritos escolares de North Country. ¿Cuál fue la razón? Bueno, pues preocupados por la educación de sus hijos, buscan reducir las restricciones por el COVID-19 y de esta manera, los jóvenes tenga un regreso inmediato a clases presenciales, aunque los sindicatos locales dicen que aún es pronto para reanudar actividades.

Suspendieron a Alissa por este incidente

“Si sus padres quiere venir a hablarme sobre cómo no estoy haciendo un trabajo a distancia suficientemente bueno basado en lo que necesitan como individuos, los desafío a que salgan porque estoy cansada de los padres tratando de decirles a los maestros cómo hacer su trabajo”, dijo la maestra ante todos sus alumnos, quienes se quedaron con el ojo cuadrado al escuchar todo lo que Alissa mencionó en plena clase virtual.

Por supuesto que este video causó polémica en redes sociales, pues muchos consideraron que la forma en que la profesora se expresó frente a los jóvenes no fue lo mejor. Sin embargo, también está el lado de lo que no aprueban la manera de decir las cosas, pero la defienden porque también para los docentes ha sido complicado dar clases de esta manera. A pesar de todo, y según el New York Post, Alissa Piro fue suspendida luego de que esta escena se hiciera viral.