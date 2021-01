The Cebrit: La historia de un papá que buscó el peluche favorito de su hija y se hizo viral

No nos queda la menor duda de que los papás harían lo que fuera con tal de ver a sus retoños contentos, aunque muchas veces no esté en sus manos muchas situaciones. Estamos seguros que cuando todos éramos niños teníamos un juguete favorito, el cual llevábamos a todos lados y que si algo le llegaba pasar sería el fin del mundo para nosotros. Bueno, pues en esta ocasión un papá movió cielo, mar y tierra para encontrar el peluche de su hija.

Resulta que en Twitter se hizo tendencia The Cebrit, y al principio nadie entendía por qué tanto alboroto con esas palabras. Sin embargo, todo tuvo sentido cuando leímos la historia de Iván Repila, un usuario de la red social que contó la travesía que tuvo que pasar con tal de dar con el paradero de una cebra de felpa que su pequeña ama con locura, a tal grado de que casi casi volteó su casa para buscarlo.

Esta es la historia de un papá y The Cebrit

A través de un hilo, el padre relató con lujo de detalle todo lo que sucedió con el peluche, pues en sus propias palabras, su hija “tiene un muñequito sarnoso que no se puede lavar ni perder porque lo necesita para dormir”. Es más, para que se den una idea de lo importante que es este juguete, también mencionó que a veces tiene más miedo de perder al muñeco que a la niña porque ella no podría soportar que no estuviera.

Más tarde, Ivan dijo que en realidad no tenía idea de dónde vino The Cebrit, simplemente un día apareció en su casa y la pequeña lo adoptó como su peluche favorito. Aunque tanto él como su pareja no entienden por qué lo quiere tanto, ya que es un trapo sucio, pero desde que llegó a su hogar se convirtió en un miembro más de la familia, pues su hija llora y hace berrinche cuando no tiene el peluche para dormir.

No sabemos de dónde vino The Cebrit. Apareció un día en casa, en manos de la niña, pero nadie pudo reconocer ese trapillo menudo, sucio y lastimero. Una cebra pocha, con poco relleno, feúcha. La niña, sin embargo, la escogió de entre los otros peluches bellos y suaves. — Iván Repila (@IvanRepila) January 4, 2021

La cebra de peluche desapareció…

Pero las cosas se pusieron densas cuando de repente y sin avisar, la cebra de peluche desapareció. Al principio no le tomaron importancia, pues era normal que de repente ‘se escapara’, además la niña estaba entretenida cuando se dieron cuenta de que no estaba, pero era cuestión de tiempo para que ella lo notara y si no la veía ocurriría una tragedia. Fue aquí donde el papá se puso en modo Liam Neeson en Búsqueda Implacable para dar con el juguete.

Según lo que comenta este padre y para meterle más tensión al asunto, la suegra de Iván había hecho una limpieza exhaustiva en la casa e incluso donó algunos libros y cosas que ya no usaban, así que en sus probabilidades estaba que el muñeco se encontrara en un bote de basura. Pero al enterarse de lo que pasaba con The Cebrit, la señora regresó para ayudarlos a buscar a este juguete y dar con él a como diera lugar.

Para añadir tensión al asunto, resulta que mi suegra había estado haciendo limpieza general esta mañana. Incluso había bajado a donar libros y reciclar movidas. Por supuesto, la sombra de The Cebrit en un contenedor por error se ha cernido sobre nosotros. — Iván Repila (@IvanRepila) January 4, 2021

El papá buscó la forma de darle la mala noticia a su hija

Imagínense qué tan desesperados estaban por encontrar a la cebra que prácticamente dejar la casa patas pa’ arriba. Movieron colchones, cajas, cuadros, el padre revisó en la basura y hasta en zonas poco comunes como el refrigerador, la lavadora y los armarios; es más, la suegra regresó al lugar donde había regalado los libros para preguntar si no sabían nada del peluche. Pero lamentablemente nadie la encontraba.

Para su mala suerte y después de probar todo, era el momento de comunicarle a la niña la mala noticia: The Cebrit no estaba. Ambos padres estaban preparándola para que se acostara cuando la pequeña Noa notó su ausencia, en este momento tanto Iván como su pareja no sabían qué hacer, es por eso que se les ocurrió contarle una pequeña mentirilla piadosa para que no se sintiera mal, al decirle que la cebra se había ido de vacaciones y le tocaría dormir sola.

Con infinita calma y paciencia, mi mujer le ha explicado a Noa que la cebrita se había ido de vacaciones y que ahora lo tocaría dormir a ella sola. Mi mujer todo esto llorando, como es logico. La niña empezando a comprender la dimensión de la tragedia. — Iván Repila (@IvanRepila) January 4, 2021

La pequeña comenzó a gritar desesperadamente por su juguete favorito, pero mientras volteaban la pijama para ponérsela ocurrió uno de los plot twist más impresionantes de la historia: la cebra de peluche estaba ahí, atascada en una manga. Para su buena fortuna, la cosa no terminó mal y ahora, su hija –quien no se enteró de lo que pasó– duerme plácidamente en su cuna junto al muñeco, uff, de la que se salvó este padre, ¿a poco no?

Otros padres están compartiendo historias similares

Como lo mencionábamos desde un inicio, la historia de Iván y The Cebrit se hizo viral, a tal grado de que se convirtió en tendencia en Twitter por la forma en que lo contó y sobre todo, lo que este papá tuvo que pasar con tal de encontrar a la cebra. Sin embargo, otros padres no dejaron pasar la oportunidad para mostrar que al igual que él, enfrentaron situaciones muy similares con los juguetes favoritos de sus hijos.

Al final, lván aprovechó el momento para preguntarle a todos los twitteros si sabían el modelo del peluche, porque no vaya a ser que en el futuro desaparezca mágicamente, jiar jiar. Esta trama tuvo de todo un poco, miedo, suspenso, adrenalina y un plot twist que ni a M. Night Shyamalan se le hubiera ocurrido, pero quizá lo más importante fue ver el amor que este papá siente por su hija, pues lo llevó a mover toda la casa con tal de dar con su muñeco.

Acá les dejamos otros casos de peluches traviesos

Nosotros ante el riesgo de perder a “perrito” compramos uno igual que guardamos en un armario. Ahora tenemos el problema de que el original parece el hermano tiñoso del suplente pic.twitter.com/IRbQcwAKT1 — Gerardo (@geprsga) January 5, 2021

Que identificada me siento, ya hace casi 6 años que kiki, el mapache, vive con nosotros… Y mi hijo sigue recurriendo a ella para dormir… Cada vez menos… Me va a dar pena el día que se independice de kiki… pic.twitter.com/vUlUQm4QgL — NataCarballo (@natacarballo) January 5, 2021

El nuestro es dudi y prendamos una vez que se perdió en un Mercadona, afortunadamente la abuela había comprado uno extra y se lo sustituimos (aunque él sabía que era otro), apareció 4 meses después un una caja donde lo había metido el niño, ahora tenemos 2 pic.twitter.com/mSIXbnEPaV — qiqenuno 😷 (@qiqenuno) January 5, 2021