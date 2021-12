Fuimos timados: ¿Existe en verdad una película llamada ‘The Omicron Variant’?

Quisiéramos que fuera solo un cruel chiste del destino, pero no es así. En el cierre del 2021, las últimas noticias respecto al COVID-19 nos han traído el nada agradable descubrimiento de la variante Ómicron, de la que ya se han registrado casos sospechosos en diversos países.

Y como era de esperarse, las redes sociales se han plagado de todo tipo de teorías. En ese sentido, en los últimos días se ha hecho viral el cartel de lo que sería una película llamada The Omicron Variant, supuestamente estrenada a principios de la década de los 60 que inevitablemente ha sido ligada al momento que vivimos.

¿Es real que existe dicho largometraje? La duda surgió y bueno, no todo es lo que parece.

‘The Omicron Variant’ se vuelve viral

El mundo se mantiene alerta de lo que sucede con Ómicron, la variante de coronavirus que se descubrió en Sudáfrica hace unos cuantos días y que desafortunadamente no ha tardado en aparecer en otras naciones. Incluso en México, ya se investiga un caso sospechoso en la propia CDMX.

Por supuesto, el asunto tiene a la población mundial al tanto de las posibilidades… y sin embargo, no han faltado las teorías conspiranoicas. Como dijimos arriba, una de las más sonadas recientemente tiene que ver con un supuesta película llamada The Omicron Variant, de la que se ha compartido sin parar su presunto cartel promocional.

La cosa está tal que así: según la imagen, esta cinta se habría estrenado en 1963 y en ese mismo póster, podemos ver a un hombre y una mujer en una escenario negro, con una mano sangrante al fondo del gráfico. La leyenda que aparece dice “El día que la tierra se convirtió en un cementerio”.

Confirmado: no existe tal película

Pues bien, ahí nada más para que no caigan en cuenta de una fake news, se acaba de confirmar que The Omicron Variant en realidad no existe. De acuerdo con la agencia The Associated Press (AP), el supuesto póster es falso y en realidad, la imagen corresponde a una película llamada Phase IV de 1974, que dicho sea de paso no tiene nada que ver con una pandemia o algo por el estilo.

De hecho, la cinta es más un corte de ciencia ficción donde la raza humana libra una batalla contra una especie de hormigas que han conformado una inteligencia colectiva. La cosa fue que algún listillo de internet tomó el póster de esa película y le puso el nombre de The Omicrón Variant con una tipografía similar a la que se ve en el gráfico.

Eso sí, AP menciona que de hecho sí hay registros oficial es de una película llamada Omicron, filmada y estrenada en Italia precisamente en 1963. Sin embargo, tampoco tiene nada que ver con la enfermedad actual pues se trata de una historia de ciencia ficción relacionada con un extraterrestre que desea aprender sobre la vida en la tierra. Vaya cosas las que se viralizan en redes. Pero bueno, pasen el dato para que no los agarren mal parados.