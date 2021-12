¡Limantour, Hanky Panky y más bares mexicanos en la lista de los 50 mejores del mundo!

Estamos acercándonos al final del año y como es costumbre, los listados con lo mejor de los meses previos comienzan a tomar forma. En ese sentido, aquellos que disfrutan de degustar un buen trago de vez en cuando seguro andaban esperando con ansias la revelación de The World’s 50 Best Bars 2021.

Y pues el momento de la verdad llegó. Este martes 7 de diciembre, dicha instancia reveló la lista con los 50 mejores bares del año, entre los que figuran cuatro establecimientos mexicanos dentro del top. Así, México hace su primera aparición en el icónico compilado y de gran manera.

Hace unas semanas, les mostrábamos POR ACÁ la lista con los mejores restaurantes de Latinoamérica y ahora, toca conocer a los mejores bares a nivel mundial. Como cada año, The World’s 50 Best Bars armó su listado para mostrarnos cuales son los establecimientos mejor valorados del panorama internacional.

Esta compilación, que en 13 años de historia se ha convertido en la referente de la industria, ha decidido hacer una lista especial de 100 lugares para esta ocasión, tomando en cuenta las complicaciones que la pandemia arrastró desde el año pasado. Y así, la semana pasada dieron a conocer a los rankeados del 100 al 51…. ahora, ya conocemos a los que mejor posicionados.

La lista de este año, The World’s 50 Best Bars tiene varias sorpresas. Una de las más notables aparecen 17 países nuevos en el top 50, además de que se registran 18 nuevos bares con posiciones repartidas entre Argentina, México, India, Suecia, Australia, Rusia, España y más.

Eso sí, por segundo año consecutivo, el Reino Unido (y Londres sobre todo) se lleva el primer sitio de la mano de Connaught Bar. El segundo lugar lo tiene el también británico Tayēr + Elementary. El top 5 lo cierran Paradiso (Barcelona, España), The Clumsies (Atenas, Grecia) y Florería Atlántico (Buenos Aires, Argentina).

And the No.1, The Best Bar in Europe and The World’s Best Bar 2021, sponsored by @Perrier, for the second consecutive year, is… Connaught Bar in #London, #UK! This bar has made excellence so effortless that it is routine. #Worlds50BestBars @ago_perrone @theconnaught pic.twitter.com/BIKg4X9AH7

— 50BestBars (@50BestBars) December 7, 2021