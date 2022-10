Si de algo no tenemos dudas, es que YouTube es un lugar donde encontraremos todo tipo de contenidos musicales bien curiosos. Y con ello, nos referimos ahora a un misterioso youtuber que se hace llamar There I Ruined It.

Puede que algunos ya lo hayan encontrado en el inmenso universo del internet, pero para quienes no, esta persona se dedica a hacer unos remixes tan raros como llamativos. Y lo hace con TODO tipo de canciones, sonidos, soundtracks y cualquier cosa que se imaginen.

El logo de presentación del youtuber There I Ruined It. Foto: Especial.

There I Ruined It y su divertido remix de Slipknot con Frank Sinatra

Sí, suena casi como algo imposible pensar en que Slipknot y Frank Sinatra podrían combinar de la mejor manera. Pero el experimento es tan curioso como interesante.

Con el instrumental de “New York, New York”, There I Ruined It le pone a esa secuencia musical la parte vocal de Corey Taylor de la rola “Psychosocial”. Es un mash-up sencillo, solo dura unos cuantos segundos, pero está muy rifado.

¿Qué otros videos hace este youtuber?

Y si se preguntan quién es la persona detrás de There I Ruined It… nosotros también, jeje. Lo único que se puede leer en sus redes sociales es la frase “amo destruir tus canciones favoritas”.

Pero eso de destruir, ya quedará realmente en cada quien. Porque aunque sus remixes son bastante peculiares, debemos decir que hay mucho que no suenan nada mal. Otros más, incluso son extremadamente creativos, como este que hizo de Eminem con música del clásico Super Mario Bros.

¿O qué tal esta rara readaptación de “Even Flow” de Pearl Jam? Este es uno de los videos más populares que ha lanzado en su canal y en sus redes bajo el título “Como suena Pearl Jam para las personas que no les gusta Pearl Jam”… medio raro, pero genial.

En fin, si les late este tipo de videos curiosos, entonces éntrenle a su canal y a su TikTok porque There I Ruined It seguro les dejará una sorpresa.