Todo lo que sabemos sobre la cuenta de TikTok que advierte sobre algo que ocurrirá el 27 de agosto

TikTok parece ser la red social donde la gente sólo se dedica a subir videos graciosos donde o bailan o hacen cualquier otra cosa chistosa y con potencial de hacerse viral. Una práctica que se volvió más común desde que comenzó la cuarentena por coronavirus y muchos nos quedamos con tiempo y ocio de sobra.

Si bien todo en TikTok suele tener risas, hay una cuenta que hace unos días comenzó a despertar el miedo de los usuarios de dicha plataforma, esto por los videos y mensajes perturbadores que postea y los cuales fueron descubiertos por una chica, quien después de descifrarlos afirma que al parecer tratan de advertir sobre algo que ocurrirá el próximo 27 de agosto. ¡Wey, noooo!

A través de un hilo en su cuenta de Twitter, una chica llamada Karen Daniela (@scarbloood) dio a conocer la historia de cómo una amiga la alertó sobre una cuenta de TikTok llamada @user2819394837167, la cual apareció en la pestaña de FYP (“For you page”, que significa “página para ti”) y que posteaba videos bastante perturbadores.

“Me dijo que cuando entrabas al audio del video decía ‘help us’ e incluso en un comentario decía ‘parpadea 3 veces si necesitas ayuda’ y el sujeto hizo un video parpareando 3 veces” comentó Karen, adjuntando en otro tuit el video que le apareció a su amiga Gaby y el cual, al entrar al audio original podías ver a gente pidiendo supuesta ayuda.

A través de varios tuits, Karen relata que ella y su amiga comenzaron a encontrar evidencias bastante misteriosas como los nombres de la cuenta que @user2819394837167 seguía, los cuales contenían códigos binarios que el dueño o dueña de dicho perfil publicaba en la descripción de los videos que subía a TikTok, los cuales contienen imágenes perturbadoras.

Luego me voy a stalkear al sujeto nuevamente para traducir los códigos ya que no me podía quedar con la duda (no le tomé ss a todos los códigos pero tengo algunas pruebas xd) pic.twitter.com/Z2PZLR5nWX

— (@scarbloood) August 20, 2020