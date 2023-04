Apenas estamos cerrando el tercer mes del 2023 y ya podemos decir que se vino rudo este trimestre, ya hace falta un break, ¿sí o no? Afortunadamente para much@s, ya se acercan las vacaciones de Semana Santa –acá te dejamos las fechas– y con ello, comienzan a surgir los planes que haremos para disfrutar al máximo estas fechas de descanso con la familia o amig@s.

Pero como no todo es risa y diversión, también hay que hacer cuentas para ver pa’ que nos va a alcanzar para armarnos el plan de Semana Santa sin salir tan heridos, pues con la alza de precios, unos pesos ya no alcanzan para mucho. Por eso, pa’ apoyar a tu economía, acá te vamos a dar 5 tips para armarte el plan de vacaciones de Semana Santa sin gastar mucho, y ponte buzo porque hasta con chelita vas a salir.

1. Pon la casa para la reunión de Semana Santa pero que sea de “traje”

Si tú te vas a animar a organizar el plan de Semana Santa, seguro te van a embarcar a que pongas la casa, ¿sí o no? Aviéntate a ponerla, pero eso sí, avísale a tus amix que la reunión será de “traje”. Que un@ ponga la botana, otr@ un guisado y que otr@ se rife con traer las chelas, y si el de las chelas pone un pero por lo caro, pásale el siguiente tip para que no se raje.

2. Agarra las promociones de la “Desinflación Modelo” pa’ que no falte la chela en Semana Santa

La chelita no puede faltar en un buen plan de vacaciones de Semana Santa, y para que tod@s podamos disfrutar de unas buenas frías sin el pretexto de que “está cara”, Grupo Modelo se rifó con la “Desinflación Modelo” en la cual, bajará los precios de nuestras chelas fav, poniendo promos en latones como 6x$102 en Michellob Ultra o 6x$112 MXN en Stella Artois y más para que podamos pasarla a tope. Checa ACÁ más información de estas promos.

3. Ármate un Acapulco en la azotea para disfrutar las vacaciones de Semana Santa como deben ser

Un buen plan para pasar las vacaciones de Semana Santa en la ciudad no estaría completo sin el ya famoso “Acapulco en la azotea”, ¿a poco no? Para armarlo no necesitas mucho. Lava bien tu patio o azotea, pídele a tu sobrinit@ su alberca inflable, tira unas toallas al piso, súbete la poderosísima bocina y con las chelas de la promo “Desinflación Modelo”, ¡ya la armaste!

4. Ármate una botanita rendidora aprovechando las frutas y verduras de temporada

Para recibir a tus invitadaz@s de lujo como se merecen no hace falta gastar mucho, con un buen plato de frutas en rodajas, algunas verduras cómo jícama o pepino y unos cacahuates, te armas una botana rica y rendidora. Saca el limón, chilito en polvo y deja que tus compas se armen su botanita al gusto.

5. Si juntaste una lanita para salir en Semana Santa, renta un alojamiento entre vari@s

Este tip es por si sí juntaste lana en el cochinito del ahorro y te quieres lanzar a un lugarcito cerca de tu ciudad. Renta algún alojamiento entre varios compas para que salga más barato y váyanse de pata de perro a recorrer el pueblito o lugar comiendo en los puestitos tradicionales para no gastar tanto.

Ahora que ya tienes los tips para armar el plan de vacaciones de Semana Santa y la promo de las chelas de “Desinflación Modelo”, no hay pretextos para que te la pases increíble estas vacaciones sin gastar tanto. Y tú, ¿qué otro tip nos darías?