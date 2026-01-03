Tour de Tacos de Canasta en la CDMX (selección de los mejores)

Lo que necesitas saber: Los tacos de canasta son otra variedad de los típicos platillos mexicanos. Característicos por ser ricos, económicos y llenadores, aquí tenemos los lugares más famosos para probarlos en la CDMX.

Entre las típicas delicias callejeras de la ciudad, estos tacos que se venden en bicicleta son bastante comunes, baratos y parecidos. Sin embargo, algunos se destacan por sus recetas y salsas. Aquí nuestra selección de los mejores tacos de canasta que podemos encontrar en la CDMX, un platillo práctico para calmar el hambre que ya forma parte de la identidad mexicana.

Directos de la canasta al plato./Imagen La Guía de la Garnacha Facebook

Los tacos de canasta, también conocidos como “tacos sudados”, nacieron en el pueblo de San Vicente Xiloxochitla del estado de Tlaxcala (también considerado como cuna de la tortilla) y en la década de 1950 se convirtieron en una comida callejera muy común entre obreros y trabajadores. Ya en el porfiriato este tipo de tacos eran consumidos por peones y campesinos y después de la Revolución también se hicieron populares entre las clases altas.

Caracterizados por ir rellenos de papa, frijol, chicharrón o adobo, sus tortillas van bañadas en aceite o en manteca derretida, acompañados de salsa picosa, chiles en escabeche o guacamole y servidos calientes gracias a que van transportados en su tradicional canasta, que muchas veces se transporta en bicicleta por las calles de la ciudad.

Todo un clásico de la comida callejera./Imagen Wikipedia

Actualmente, gran parte de los habitantes de San Vicente Xiloxochitla siguen preparándolos y algunos de ellos los traen a la CDMX. Aquí, algunos de los puestos y lugares favoritos de la ciudad para comer unos ricos tacos de canasta originales, sabrosos y económicos.

El Beto

Este puesto es un clásico del barrio de Coyoacán, famoso por exquisita salsa de chile habanero con piña y pepino, en él vamos a encontrar los típicos tacos de canasta de mole verde, chicharrón, papa y frijol muy bien preparados en tortillas suavecitas y al precio accesible que caracteriza a este platillo. Tienes que probarlos si andas por el sur de la ciudad, pero eso sí, casi siempre tiene una larga fila de comensales.

Dirección: Abasolo esquina Berlín, Del Carmen, Coyoacán

Tacos El Beto es un puesto típico de la ciudad./Imagen La Garnachería CDMX Instagram

Los Especiales

En este local del Centro Histórico de la CDMX también se sirven tacos de canasta como se debe. De hecho, recientemente la Guía Michelin los incluyó entre sus recomendaciones de 2025. Los tacos en sus sabores típicos esperan en grandes canastas por las largas filas de clientes que llegan para saborearlos acompañados de un delicioso guacamole y chiles en vinagre. Por menos de 100 pesos tendrás un verdadero festín.

Dirección: Francisco I. Madero 71, Centro Histórico

Reconocidos por la Guía Michelin en 2025./Imagen Tacos de Canasta Los Especiales Facebook

En este local de la Narvarte se sirven auténticos tacos de canasta de gran tamaño. Con una larga experiencia desde 1971, también tiene tacos de carne deshebrada, además de los sabores tradicionales. Tacos Joven son famosos por su salsa de chicharrón con chile morita que les da un sabor único. Servidos directamente desde la canasta, son ideales para disfrutarlos de pie, ya que el lugar es pequeño.

Dirección: Av. Universidad 199-B, Vértiz Narvarte

De los tacos más ricos de la Narvarte./Imagen La Ruta de la Garnacha Facebook

Los tacos de canasta han cobrado popularidad gracias a este célebre personaje. Francisco Marven es una muxe oaxaqueña y trajo la tradición culinaria de su pueblo hasta la capital para dedicarse a vender tacos sudados en su bici en la calle de Madero, frente al Sanborns de los Azulejos. Fue invitada a vender sus tacos en la marcha LGBTTI+ y desde entonces se le quedó el apodo de Lady Tacos de Canasta. Participó en Las crónicas del taco de Netflix y hoy tiene un local en el Centro Histórico y otro en Nezahualcóyotl.

Dirección: Centro Histórico: Lleva su bici a Madero frente al Sanborns de los Azulejos. Local: Santa Veracruz 9, Centro Histórico. Sucursal Neza: Calle La Guerrillera 199, Nezahualcóyotl

Lady Tacos de Canasta ya es todo un personaje./Imagen Lady Tacos de Canasta Facebook

Los de Calzada del Hueso

Es otro puesto ambulante que se pone a un costado de Pericoapa, famoso por sus ricos rellenos abundantes y sus salsas que logran un sabor picante bien equilibrado. Se pueden encontrar sólo los lunes, miércoles y viernes, pero aun así nunca les falta la clientela. Son los más famosos de la zona y están entre los mejores de toda la ciudad. Si los visitas tienes que probar sus tacos de adobo.

Dirección: Calzada del Hueso S/N, Vergel Coapa

Búscalos a un costado de Pericoapa./Imagen Coapa Oficial Instagram

Con una receta que les da un excelente sabor casero a sus tacos, Ritotakos comenzó en 2007 y están ubicados en el patio de una casa de San Pedro de los Pinos. Son reconocidos por calidad y su sabor tradicional y casero, servidos calientitos directamente desde la canasta. Los de chicharrón son muy recomendables y su salsa de guacamole con cebolla y chile serrano les da un toque muy especial.

Dirección: Calle 17 99 esquina Avenida 3, San Pedro de los Pinos