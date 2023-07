Fíjate, Paty: La canción de Travis Scott donde le tira a Timothée Chalamet

Lo que necesitas saber: Travis Scott lanzó su nuevo disco 'Utopia' y al parecer en una canción le tira una indirecta a Timothée Chalamet por su relación con Kylie Jenner

Ni se ve que se ardió… El rapero Travis Scott se ha convertido en tema de conversación este 28 de julio con el lanzamiento de su disco ‘Utopia’, su cuarto disco de estudio que llega después de 5 años de ausencia musical y unos cuantos sucesos relevantes.

‘Utopia’ ha dado de qué hablar y no es para menos, pues en este nuevo disco Travis Scott nos dio varias colaboraciones que tuvo con grandes artistas como The Weeknd, Bad Bunny, SZA, Beyoncé, Drake, James Blake y muchos otros más.

Travis Scott lanzó su disco ‘Utopia’. Foto: Getty Images

Travis Scott finalmente lanzó su nuevo disco ‘Utopia’

Si bien el álbum ‘Utopia’ ha dado de qué hablar por ser el primer trabajo musical que Travis Scott lanza después de la tragedia ocurrida en su festival Astroworld, por allá de noviembre de 2021, así como su ruptura con Kylie Jenner ocurrida a principios de este año.

De hecho, parece que el tema del rompimiento con la empresaria (y hermana de Kim Kardashian) no quedó fuera del disco ‘Utopia’, pues hay una canción donde los fans aseguran que Travis Scott le tira una indirecta a ella y al actor Timothée Chalamet.

Travis Scott al parecer le tiró una indirecta a Timothée Chalamet. Foto: Getty Images

Los fans creen que una canción es dedicada a Timothée Chalamet

Resulta que desde el pasado mes de abril en internet comenzaron los rumores de un romance entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet. Algo que no quedó del todo confirmado hasta inicios del mes de junio donde los vieron caminando por una especie de parque.

El portal Page Six mostró un par de fotos donde por primera vez se veía a Kylie Jenner y Timothée Chalamet juntos. Algo que probablemente no le gustó a Travis Scott que, dicen, no dudó en hablar de la relación de su ex con el actor que interpretara a Willy Wonka.

Timothée Chalamet es Willy Wonka en ‘Wonka’ / Foto: Getty Images

Travis le tiró a Timothée Chalamet por andar con Kylie Jenner

En ‘Utopia’, Travis tiene una canción llamada “Meltdown” en colaboración con Drake. Ahí parece que el rapero le tira a Timothée, pues en la letra hace una mención a la fabrica de Willy Wonka, que como mencionamos es uno de los próximos papeles del actor estadounidense.

“Quema a un atleta como si fueran calorías. Encuentra otra flama igual de caliente como yo, perra”, dice Travis Scott en la rola que les dejamos a continuación para que la escuchen y saquen sus propias conclusiones:

Hasta el momento ni Kylie Jenner ni Timothée Chalamet se han pronunciado al respecto, aunque considerando que Travis Scott tuvo a la empresaria siete años esperando que su relación fuera oficial (algo que no pasó), seguramente no tendrá mayores comentarios al respecto.

