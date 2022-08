El indignante caso de la maestra que fue obligada a renunciar por postear fotos en bikini

Y hoy en “noticias que parecen del año 1975″… Un testimonio revelado por la BBC ha puesto en graves aprietos a una universidad privada en la India, pues se trata de la acusación de una mujer que fue obligada a renunciar a su puesto como maestra luego de subir fotos en bikini. WTF?!

Se trata de un caso ocurrido en la Universidad de St Xavier, ubicada en la ciudad de Kolkata, que en los últimos meses ha tratado de ocultar una polémica en la que se envolvió luego de la renuncia de una profesora, la cual quisieron hacer pasar como voluntaria.

Foto ilustrativa: Pexels

La mujer entró a trabajar a la universidad como maestra de inglés

El portal BBC Mundo dio a conocer la historia de la mujer de 31 años, quien de manera anónima dio su testimonio sobre cómo funcionarios de dicha universidad la hostigaron, intimidaron y amedrentaron luego de subir un par de fotos en bikini a su cuenta personal de Instagram.

La mujer indicó que entró a trabajar como maestra de inglés en agosto de 2021 y todo iba aparentemente bien hasta que dos meses después el director de la universidad le pidió reunirse con el comité de la escuela, conformado por dos hombres y tres mujeres.

Foto ilustrativa: Pexels

Dos meses antes de obtener su trabajo, la mujer subió unas fotos en ropa interior

Dicha junta se tornó en un interrogatorio después de saber que el papá de un alumno presentó una queja luego de encontrar a su hijo revisando la cuenta de Instagram de la maestra, quien posteó un par de stories donde se le veía en un conjunto de ropa interior.

“Dijo que eran sexualmente explícitas y solicitó a la universidad que preservara a su hijo de tal vulgaridad”, indicó la mujer al detallar cómo las autoridades escolares le mostraron las fotos impresas, mismas que posteó dos meses antes de trabajar a dicha escuela, y le preguntaron si eran de ella.

Foto: Getty Images.

“No pude soportar mirar mis propias fotos, la forma en que me las presentaron y la conversación a su alrededor me hizo pensar que eran vulgares. Me di cuenta de que me estaban haciendo gaslighting”, relató la maestra que aseguró tuvo un ataque de pánico al conocer la situación.

“Me preguntaron que por qué lo hice. Que si, como mujer, no creía que era cuestionable. Si, como profesora, no pensaba que que mi deber para con la sociedad era comportarme apropiadamente”, detalló la ahora exmaestra de universidad.

Foto: Pexels

El comité escolar la interrogó y el rector de la universidad le aconsejó presentar su renuncia

Luego de ser sometida a un cuestionario innecesario, a la maestra se le pidió redactar un informe de lo ocurrido, el cual entregó junto a una disculpa pública dirigida al rector de la universidad y misma que redactó por consejo de la jefe de la unidad de género y otros miembros de la facultad.

Al parecer la acción no fue suficiente, pues el director de la universidad le dijo que el comité había recomendado por unanimidad que la maestra fuera despedida, pues sus fotografias ya eran virales en la escuela y nadie la tomaría en serio luego de eso.

Foto: Pexels

Además, el rector le dijo que los papás se seguirían quejando de la situación por lo cual le dio el tip de renunciar a su cargo de manera voluntaria antes de que incluso el padre de familia que la acusó pidiera la llevaran a la cárcel. Así que ella no tuvo de otra más que acceder.

Sin embargo, la mujer habló con su abogado quien le dijo que el hecho de que descargaran sus fotografías, tomaron capturas de pantalla y las compartieron sin su consentimiento, eran pruebas suficientes para presentar una denuncia por acoso sexual ante la policía cibernética.

La maestra denunció lo ocurrido y ahora la universidad la acusa de difamación

La maestra también presentó una denuncia policial a la universidad, quien además de negar los hechos ahora acusa a la mujer de difamación y le pide una compensación de unos 2 millones de dólares. Algo que ha indignado a la comunidad estudiantil por lo misógino del caso.

El caso ha hecho tanto eco que incluso estudiantes ya comenzaron una petición en Change.org donde más de 25 mil personas piden a la universidad una disculpa pública a la maestra y al gobierno de India, que intervenga en esta vergonzosa situación.

Foto: Change.org