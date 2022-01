Ay ajá: Supuesto viajero del tiempo se hace viral en TikTok por su advertencia para el 2022 

Por: Alberto Milo

Como cada inicio de año, las predicciones no faltan, se sabe y no pasa nada… que si ooootra vez “rescatando” las de Nostradamus, las típicas de Baba Vanga o de cualquier otro personaje de la materia, lo cierto es que no podemos empezar un año en paz sin saber lo que se nos avecina –según– durante los próximos 365 días. Ahora, en pleno siglo XXI, cuando las redes sociales están a tope, es a través de TikTok que nos venimos a enterar de esas cosas que, seamos honestos, sólo alimentan nuestra ansiedad. O en el mejor de los casos, nomás nos hacen reír. PLOP!

Resulta que hace poco fue publicado un video en TikTok a través de la cuenta de @aesthetictimewarper en el cual se enlistan tres eventos importantes que seguuuuun sucederán durante el 2022. El responsable es un sujeto llamado Aery Yormany, un hombre que ha venido creciendo por la controversia que genera todo lo que dice. Y es que Aery asegura ser un viajero del tiempo que, para ser más específicos, nos visita desde el año 2714.

Toda esa controversia que genera esta cuenta de TikTok está –adivinaron- relacionada con lo inverosímil que resulta lo de ser un viajero del tiempo. Sin embargo, Aery cuenta con más de un millón de seguidores que, más allá de darle la vuelta a sus declaraciones, tiene algún motivo para enterarse de lo que esta cuenta pública. Y pues bueno, que se tome como pa’ cotorrear, ¿que no?

El video del que estamos hablando tiene casi 13 millones de reproducciones. En éste, Aery comienza diciendo que por mucho tiempo ha sido juzgado como un falso viajero del tiempo. Es entonces que, para probar su credibilidad, hace un llamado a tener en mente los siguientes tres eventos que ocurrirán a lo largo de 2022:

Marzo 11: Por primera vez un humano tendrá un hijo con un chimpancé. Éste podrá hablar y tendrá características mixtas. Que digo… si ya salió con éxito el primer transplante de un corazón de cerdo a un humano, pues cualquier cosa podría pasar. ja.

Abril 19: Surge la variante “Omega” del COVID, cinco veces peor que cualquiera de las versiones anteriores del virus. Y ojo, cero se alarmen… de suposiciones y “videntes” nos comemos un taco.

Septiembre 17: El animal más grande será descubierto en el océano. Se nombrará Cerine Croin y será, aproximadamente, cuatro veces el tamaño de una ballena azul promedio.

Ya comprobaremos con el paso de los meses si Aery tenía razón o si se une a la lista de mitoteros. Lo que sí podemos decir por el momento es que el video despertó todo tipo de reacciones. En su mayoría, los usuarios toman esto por el lado divertido, haciendo todo tipo de comentarios que la verdad dejan ver que son pocos los que le conceden al tiktoker el beneficio de la duda.

¿Tons? ¿Le creemos o alv?