HDLCH: Captan a cuidadora de asilo golpeando a mujer de 92 años

Ednise Dulcio, una enfermera que trabaja en un asilo para adultos mayores en Estados Unidos, fue arrestada por las autoridades luego de que se diera a conocer un indignante video donde se le ve golpeando a una mujer de 92 años, quien se encontraba en una silla de ruedas y bajo su cuidado.

El video en cuestión fue captado por una persona del lugar que prefirió estar en el anonimato por miedo a que los directivos del asilo St. Francis Country House, ubicado en Pennsylvania, se la agarraran en su contra. Y es que las imágenes son bastante claras en cuanto al maltrato que Dulcio tuvo con una abuelita.

Las imágenes nos dejan ver el momento en el que Ednise Dulcio discute con la mujer de 92 años que padece demencia y quien se encuentra en su silla de ruedas. La cachetada que la ancianita recibe por parte de la enfermera es tan fuerte que se puede apreciar cómo su cabello se mueve bruscamente.

Vean el video a continuación:

WARNING: A nursing aid is caught on camera slapping a 92-year-old nursing home resident, who suffers from dementia and PTSD from the holocaust.

The video might be disturbing to some.

Hear what police have to say about the nurse and the place she works. Details at 6 on @6abc pic.twitter.com/Gj00ieLFZu

— Alyana Gomez (@AlyanaGomez6ABC) April 13, 2022