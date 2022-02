Romanticismo nivel: Finge que lo arresta la policía para pedirle matrimonio a su novia

Si no me piden matrimonio así, entonces no quiero nada… Las pedidas de mano se han revolucionado en los últimos años gracias a TikTok, pues en la actualidad parece que las parejas están dentro de una competencia interminable por ver quién es más original al momento de entregar el anillo de compromiso.

Ya sea con saltos en paracaídas, en viajes al extranjero, con mensajes escritos en el cielo o inclusive en un restaurante y con ayuda de los meseros, las pedidas de matrimonio se han convertido en algo tan común en internet que ya pocas veces nos sorprendemos al ver las acrobacias de los novios o novias.

Un joven fue arrestado por la policía municipal en México

Sin embargo, existe una excepción a la regla que se ha ganado los aplausos de todo internet en las últimas horas debido al nivel de actuación, complejidad y hasta complicidad por parte de las autoridades. Sí, hablamos del sujeto que fingió un arresto para pedirle matrimonio a su novia. WTF?!

Seguramente ya saben de qué video hablamos y si no, no se apuren y mejor prepárense para la joya que verán a continuación. En redes sociales comenzó a circular un clip donde podemos ver a un joven de playera gris y pantalón de mezclilla que es arrestado por policías municipales en México, quienes entran a su casa para llevárselo.

Sólo se trató de una pedida de matrimonio bastante interesante y extraña en internet

La grabación en cuestión nos deja ver que el sujeto en cuestión va a ser esposado y lo ponen de rodillas en la calle. Pero en un giro inesperado, los policías le sueltan los brazos a este joven que se saca algo de la bolsa del pantalón. Sí, todo se trató de una puesta en escena para poder entregarle el anillo a su ahora prometida.

Mejor vean de lo que estamos hablando:

Bien dicen que el amor no deja de ser

Si el momento no podría ser más ‘romántico’, el video en cuestión es musicalizado con la canción “Sueña” de Intocable. Aunque claro que ni eso ha evitado que en redes sociales se dividan las opiniones sobre este detallazo de usar a la policía para cosas que definitivamente no son tan importantes como combatir a los criminales.

¿Ustedes qué opinan? ¿Vale la pena no vivir en Suiza con tal de poder apreciar estos bellos momentos que nos da nuestro meMéxico? 🤔