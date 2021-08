Casual: Jóvenes se quedan ‘atrapadas’ en juego de Six Flags

Los parques de diversiones, como bien su nombre lo indican, suelen ser lugares donde la gente va a divertirse y distraerse un rato. Pero vaya que a veces estos sitios nos sacan sustos tamaño ‘llorarás’ y sin duda eso nos lo pueden confirmar las chicas que se quedaron atrapadas en un juego de Six Flags.

En redes sociales comenzó a viralizarse un video en el que se puede ver cómo un grupo de chicas quedaron ‘atrapadas’ durante varios minutos en un juego del conocido parque de diversiones ubicado en la alcaldía Tlalpan. Algo que vivieron gracias a que la atracción (y otras más) se detuvo en pleno recorrido. ¡No puede ser!

Varias personas quedaron atrapadas en juegos de Six Flags

Fue a través de su cuenta de Facebook donde una usuaria llamada Yaniz de Caz compartió una transmisión en vivo a bordo del juego ‘The Joker’, donde junto a otras jovencitas se quedó suspendida en las alturas. “Estamos en medio de ‘The Joker’. Hasta arriba nos tocó, con mis hermanas… Todo el parque está detenido. Todo. ¡Tengo miedo!”, se escucha decir a la jovencita que transmite, quien asegura que su hermano la ‘saló’.

Pero al parecer Yaniz y sus hermanas no fueron las únicas que sufrieron de este mal. En el mismo video se escucha a las chicas comentar que el juego de ‘Superman’ también quedó varado y que desde ahí había personas que las saludaban. “No sé qué pasó. No sé qué está pasando aquí. Todos los juegos se detuvieron”, indica.

Acá les dejamos el video:

Hasta el momento Six Flags no ha comentado nada al respecto

Si bien en redes sociales comenzaron a salir bromas sobre que Six Flags no pagó el recibo de la luz de este año (y por esa razón varios de los asistentes al parque estuvieron atrapados durante varios minutos), hasta el momento el conocido parque no ha dado a conocer las razones detrás de lo ocurrido. Eso sí, esperamos que al menos repartieran bolillos pal’ susto a los afectados.