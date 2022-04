¡Ídolo! Hombre se lleva a su gallo de vacaciones a la playa y tienen que verlo

Quién fuera ese gallo, me cae… Varias personas se fueron de vacaciones a la playa en Semana Santa y eso nos queda claro con los cientos de videos y fotos que uno puede encontrar al abrir apps como Instagram o TikTok, siendo ésta última donde muchos están compartiendo sus vivencias en estos días de descanso.

Si bien en las últimas horas nos hemos topado con videos de gente que vive experiencias graciosas durante sus vacaciones de Semana Santa, podemos decir que ninguno de ellos podrá superar la joya que nos compartió el hombre que se llevó a su gallo a pasar unos días de relajación en la playa.

Un sujeto se llevó a su gallo a vacacionar por Semana Santa

Se los juramos que no es broma. Un sujeto con el user @Quebellezadiosmiooficial posteó un video donde se le ve paseando en la arena en compañía de su gallo, quien anda muy fino con su sombrerito, bermudas y hasta su camisa con flores. ¡Tirando el estilacho en la playa de Mazatlán!

“La neta me da vergüenza que vengamos de vacaciones y te traigas al gallo”, dice una mujer que graba al dueño del gallo, quien afirma que no le da pena y su bella ave no sólo se merece todo lo bueno y mejor de esta vida, sino que él está dispuesto a darle viajes, placeres y otras cosas más.

El gallo se fue a la playa en Mazatlán y vivió las vacaciones que muchos de nosotros deseamos

“Prefieres al gallo que a mí… le compraste un sombrero al gallo y a mí no”, le reprocha la señora al hombre, quien asegura que le dijo al animalito se lo llevaría de vacaciones: “Todo le voy a comprar, todo se merece mi gallo… en esta semana Santa yo se lo prometí”, asegura a la mujer en cuestión mientras las demás personas observan a lo lejos. ¡Ídolo!

Mejor vean esta joya de video:

No pues ahora sí que pura envidia de la buena para ese amigo con plumas, ¿apoco no?