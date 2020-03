JAJAJA: Estas son las mejores reacciones de papás escuchando "Safaera" de Bad Bunny

Finalmente algo que puede unir los corazones de esos que aman el reggaeton y de los que lo odian sin razón alguna. Seguramente has escuchado –más de una vez– decir a tus papás que “los tiempos han cambiado” y que ya no hay respeto por nada, pues bueno al parecer el tiempo les ha dado la razón. O al menos eso es lo que nos hacen pensar los videos que muestran las reacciones de padres y madres tienen al escuchar la canción “Safaera”, del disco YHLQMDLG de Bad Bunny.

En TikTok –la popular red social a la que todos se están uniendo esta cuarentena porque ya no saben en qué más invertir su tiempo libre–, han comenzado a surgir varios videos de padres de familia que parecen tener una cabezota (gracias a un filtro de la aplicación) y que nos están sacando varias risas gracias a la cara que ponen al escuchar la letra explícita de “Safaera”, en donde el artista puertorriqueño hace una invitación sexual demasiado directa.

Todo comenzó con un video del usuario de TikTok @Joexx, el cual muestra a su mamá entrando a su cuarto acompañada del filtro que le hace ver una cabeza gigante. La señora en cuestión primero está dispuesta a bailar al ritmo de la canción de Bad Bunny, sin embargo, cuando escucha lo que dice la canción se queda con cara de WTF?! y después se le pasa la reacción y continúa bailando como si nada.

Es este video, por si no lo han visto aún:

Pues bueno, el video fue hitazo y para comprobar si a todos los papás les causaba la misma reacción el escuchar la letra de “Safaera”, muchos usuarios de TikTok han comenzado a subir videos como el que les mostramos ahorita, en donde sus jefecitos y jefecitos reaccionan con caras de asombro, con risas o hasta lanzando manazos por andar escuchando canciones con ‘palabrotas’.

Acá les dejamos algunos que un usuario de Twitter llamado Welcome to the Internettt (@Internettt) se dio el tiempo de recopilar:

¿Cuántos de ustedes harían el reto? ¿Creen que su jefecita reaccionaría con una risa o te soltaría un chanclazo?