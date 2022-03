Como cuando te llevan de viaje a Estados Unidos… pero terminas en ‘Caso Cerrado’

¿Alguna vez les han dicho que los van a llevar a algún lado y nomás no les cumplen? Estamos casi seguros que cuando la mayoría éramos niños, sus papás les dijeron que las próximas vacaciones irían a Disneyland para conocer a Mickey Mouse y compañía, pero en lugar de eso, terminaron en un lado totalmente distinto. Bueno, pues. eso le pasó a una joven, pues la engañaron para viajar a Estados Unidos y grabar un episodio de Caso Cerrado.

Aunque muchos lo nieguen, no podemos hacernos de la vista gorda, todos en algún punto de nuestras vidas hemos visto al menos un episodio del programa conducido por la doctora Ana María Polo. Y es que para ser honestos, en ocasiones nos regala casos que son una joya, como el de un sujeto que estaba enamorado de una sandía o los masajes para adolescentes con ‘final feliz’… sí, esto no es broma. El chiste es que nadie podía escapar de este show.

Esta joven pensó que saldría en un programa famoso y acabó en ‘Caso Cerrado’

Ni siquiera una joven se salvó de Caso Cerrado y eso lo contó a través de un video en TikTok. A través de su cuenta en dicha plataforma, la usuaria Lia Kathe mencionó que cuando tenía ocho años, sus papás le avisaron que se irían de viaje a Estados Unidos, algo que por supuesto la emocionó. Sin embargo, eso no era todo, ya que también le dijeron que durante dos días estarían trabajando en un programa muy famoso de nuestro vecino del norte.

Hasta ahí todo iba de maravilla, pero vaya sorpresa que esta chica se llevó cuando apenas era una niña pues sus padres no le mintieron, sí participaron en un show muy importante en el gabacho y era ni más ni menos que el que conducía la doctora Polo. Para dejar muy claro lo que pasó, Lia compartió con todos una imagen del episodio en el que apareció, pero aunque ustedes no lo crean, la cosa no acabó en eso.

También contó su experiencia en el programa de la doctora Polo

Para su sorpresa, el video rápidamente se viralizó tanto en TikTok como en otras redes sociales, tanto así que un montón de personas pidieron que diera más detalles sobre la vez que estuvo en Caso Cerrado. Para su fortuna, Lia accedió y contó que llegó al programa porque sus papás se llevaban con el productor, pues siempre han estado en el medio e incluso mencionó que es hija de una de las integrantes de Las Ultrasónicas.

“Queremos que salgan en un capítulo, estaría interesante, estaría padre contando un poco, le exageramos y vemos qué se hace”, relata Lia que el productor del show le dijo a su papá. La chica dejó muy claro que le emocionaba la idea porque siempre le gustó la actuación y sin más, volaron a Estados Unidos y al llegar al estudio donde se graba el programa, les dieron un libreto para que tuvieran una idea del caso en el que participarían.

Y a todo esto, ¿de qué iba su caso?

Más adelante en un par de videos más, la joven contó su experiencia en Caso Cerrado –confirmando una vez más que todo lo que vemos en pantalla es actuado–. Pero además de esto reveló otros detalles, como que tanto a ella como a sus papás les pagaron tan solo 50 dólares por aparecer junto a la doctora Ana María Polo –que luego de tanta devaluación y después de tantos años, equivaldría a unos mil 49 pesitos mexicanos–.

Y quizá en este punto se estén preguntando, ¿de qué se trataba el caso de Lia? Bueno, pues se centraba en una niña –o sea ella– cuyos padres tenían una banda musical en donde decían groserías en sus canciones. Es por eso que algunas personas consideraban que eran mala influencia para su hija, ya que la pequeña también repetía las palabrotas. Pero mejor no les contamos más, chequen ustedes mismos su episodio en el programa: