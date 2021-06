¿Justicia? Un albañil destruyó la casa que había remodelado porque se negaron a pagarle

Vaya caso jajaja. La discusión entre un hombre de 40 años y el albañil que contrató para hacerle unos arreglitos a su casa, terminó en una historia con un potencial viral treeeeemeeeendo.

Sucedió en Leicester, Inglaterra, lugar donde Jay Kurji compró una casa el año pasado para él y su familia que hoy se encuentra incompleta. La vivienda está de pie, pero le falta el techo y eso la hace prácticamente inservible.

Resulta que Kurji contrató al albañil protagonista de esta historia en febrero, con la idea de que éste le hiciera unas remodelaciones y le ampliara la construcción de dos pisos. El trabajo del hombre habría quedado listo en mayo, y fue entonces cuando llegó el momento de hablar de billete.

De acuerdo con el diario británico The Sun, el albañil pidió un pago extra de 3 mil 500 libras (que para esta fecha son casi 100 mil pesos mexicanos), cantidad que el dueño de la casa se negó a pagarle.

No pagar fue el primero de sus errores; el segundo, irse de vacaciones. Mientras Kurji andaba de vacaciones con su familia, el albañil regresó a la vivienda y, con ayuda de otros trabajadores y maquinaria pesada, derrumbó el techo de toda la casa y dejó los escombros en el jardín de la misma.

