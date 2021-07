La discriminación: “Olvidan” invitar a niño con Síndrome de Down a graduación de su kínder

Esta semana concluyó el difícil ciclo escolar 2020-2021. Y decimos difícil por ser a distancia e implicar un gran reto para todos. Es por ello que muchas escuelas hicieron el esfuerzo de bridar una pequeña fiesta de graduación (con todas las medidas sanitarias posibles), pero un kínder está acusado de discriminar a un niño con Síndrome de Down y acá te va la historia.

Mamá de un niño con Síndrome de Down denuncia discriminación hacia su hijo

Pasa que, tal como sucedió en muchas escuelas a lo largo y ancho del país, un kínder ubicado en Torreón, Coahuila, organizó una pequeña fiesta de graduación para celebrar el final del ciclo escolar. El problema es que la madre de un niño que tiene Síndrome de Down, aseguró en sus redes sociales que la escuela no invitó a su hijo a estar presente en el evento.

De acuerdo con el post de Val Elizondo (como se hace llamar en Facebook), ella se acercó con la directora del kínder para preguntarle si habría o no fiesta de graduación esta semana. Ella le dijo que no, pues supuestamente no había conseguido la autorización para realizarla.

La maestra del menor también le dijo que no se haría nada, que sólo debía mandar una foto del pequeño y después le avisarían cuándo ir por los papeles. Pero ¡oh, sorpresa! Al pasar cerca de la escuela el pasado viernes, se dio cuenta de que el kínder sí tuvo festejo, por lo que denuncia que se trató de un acto de discriminación hacia su hijo.

“Hoy fue un día muy triste para mí y para mi hijo Romeo, ¡una vez más discriminan a mi hijo porque tiene Síndrome de Down! Como mamá, ¡tenia la ilusión de ver a mi hijo graduándose! (…) Ella nunca me dijo ni día ni hora. Hoy fui al centro a comprar material para trabajar, pase por ahí y vi abierto el platel con los niños uniformados, con sus arreglos de graduación (papas y padrinos). Se me hace una injusticia de verdad! Me dio mucho coraje y sentimiento“.

Dizque olvidaron avisarle sobre la fiesta de graduación: la justificación de la maestra del kínder

La madre no se quedó con los brazos cruzados, pues narra que llamó a la maestra del pequeño Romeo para cuestionarla por lo que había visto. Y sí, ella se justificó diciendo que había olvidado avisarle... que porque tenía mucho trabajo.

Cuando llamó, la maestra le dijo que aún estaba a tiempo de llevarlo, pero obviamente la mamá de este pequeño se negó porque entendió muy bien lo que en realidad había sucedido. “¡Y claro que no lo lleve! Para las personas del plantel, si ven esto, saben que hicieron mal y ojalá que nunca sientan lo que yo sentí el día hoy. Dos los bendiga”, finalizó.

El pequeño sí tendrá festejo por su graduación

Lo bueno es que a pesar de lo sucedido con el personal del kínder, el pequeño Romeo sí tendrá una merecida celebración por su graduación. Gracias a que el caso de discriminación contra su hijo se hizo viral, diversas personas ya se apuntaron para organizar un memorable festejo.

“Muchas gracias a la organizadora Luciana Alvarado Briones, qué esta haciendo todo lo posible para hacerle una hermosa graduación a mi hijo, y también muchas gracias a todas esas personas que nos están apoyando y están haciendo esto posible… ¡dios les bendiga siempre!”, escribió Val Elizondo en otro post.

A las muestras de apoyo se unió “El sonidero de Torreón”, quien prometió organizarle un recorrido por la ciudad al pequeño nada menos que a bordo de una limusina la próxima semana.