“¡Felicidades… por renunciar!”: Una mujer celebró con todo y pastel tras dejar su ‘trabajo tóxico’

Jajajaja el verdadero quien pudiera… Una mujer se anda viralizando en redes sociales luego de mostrar la gran felicidad que le causó dejar su “trabajo tóxico”. ¿Qué hizo? Pues no mucho, nada más celebró con fiesta y pastel por haber renunciado.

Así le festejaron a esta mujer por dejar su trabajo tóxico

Y es que como hacemos casi todos con todo lo que nos sucede o pensamos día a día, la mujer decidió no quedarse con la alegría sólo para ella… prefirió compatir su enorme felicidad con el internet. Y a través de su cuenta de TikTok, mostró cómo fue que celebró haber dado tan importante paso.

Se trata de la usuaria anamiroslavaal, quien con un video de pocos segundos tuvo suficiente para causar furor en la red. En el breve material se le ve cual niña en fiesta de cumpleaños, con una enorme sonrisa de oreja a oreja.

“Cuando por fin renuncias a tu trabajo tóxico”, se lee en el video donde la vemos frente a un pastel con todo y vela de esas que simulan fuegos artificiales. Pero lo mejor de todo fue que en dicho pastel se leía ¡Felicidades por renunciar! (jajaja).

Puras felicitaciones por atreverse a dar el paso

La usuaria compartió además que su familia celebró con ella tan importante momento, y aunque no dio mayores detalles sobre cuál era dicho trabajo tóxico, la neta es que no es necesario porque basta ver su alegría para sentirnos identificados recordando aquel empleo que tardamos en dejar, o para preguntarnos ‘¿por qué no hice yo lo mismo?’.

“Yo, cuando salga del ciclo de los call centers“, “Justo quiero renunciar a mi trabajo, ¿será esto una señal?”, “si no me hacen eso no quiero nada“ y “Mil gracias por hacerlo público y darnos un poquito de ánimo a los que queremos dar el paso y no nos atrevemos”, fueron algunos de los comentarios que recibió Miroslava en el video de su trabajo tóxico.

¡Que levante la mano quien ha celebrado o piensa celebrar así cuando deje ese trabajo tóxico que afecta su salud mental!