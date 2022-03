Manchado: Hombre le hace broma a su esposa sobre un ataque nuclear ruso y se hace viral

Aunque no lo crean, incluso en una situación tan delicada como el conflicto entre Rusia y Ucrania, hay quienes no se tientan el corazón para hacer chistes. En este caso, es un hombre llamado Wayne Coldicutt del Reino Unido quien se hizo viral desde hace unos días por la broma bastante subida de tono que le hizo a su prometida.

Resulta que este sujeto hizo creer a su pareja que el país estaba bajo un ataque nuclear ruso. Y ustedes se preguntaran cómo fue que logró hacerla caer con eso… pues bien, el tipo montó una alerta falsa de la BBC en su televisión junto con el audio de un comunicado… y sí: la reacción desencajada de la mujer no se hizo esperar.

Una broma sobre un ataque nuclear ruso

Con la situación de la invasión rusa en Ucrania en marcha y en un punto crítico, la mayoría pensaría que lo ideal es no tomar las cosas tan a la ligera… pero sin duda Wayne Coldicutt no es una de esas personas. Como les platicamos, este hombre decidió no tener límites y se aventó una broma de esas que hacen que a uno ‘se le salga el alma’.

El video que Wayne compartió, nos muestra el momento en que él le pide a su esposa Becca que baje rápido a la sala. Ella se apresura (con todo y niño en brazos) y cuando llega, se lleva la sorpresa: en la televisión, aparece un mensaje de la BBC y el gobierno británico que advertía a la gente sobre un ataque nuclear y que debían prepararse para refugiarse 14 días después del asedio. Claro, el anuncio es falso y al parecer, el sujeto lo encontró en YouTube.

Para ponerle todavía más ‘realismo’ al momento, en la supuesta transmisión se escucha a un narrador sugerir que “construyan los refugios lejos de ventanas y puertas”, además de advertir que la lluvia radiactiva y la enfermedad por radiación provocarán la muerte. En el video, se ve cómo Becca llama a su madre y le informa sobre la transmisión especial de la BBC y todo lo que aparentemente sucede.

Luego de un rato, parece que a Wayne le gana un poco la risa y su esposa le pregunta “¿estás bromeando?”. Y bueno, después del trago amargo, la mujer hasta le ha encontrado la gracia a su reacción: “He visto el video una y otra vez porque me sigo riendo de mí misma… trataré de regresárselo con una broma, pero no creo que nada pueda superarlo a él creando la Tercera Guerra Mundial“, dijo Becca en declaraciones recogidas por New York Post.

Cabe destacar que el video no ha caído muy bien en una buena cantidad de usuarios pues, como imaginarán, reprochan al bromista que haga este tipo de cosas cuando la situación con Rusia y Ucrania es bastante sensible actualmente. Tsss.