La policía de Canadá anda en friega intentando dar con el responsable del robo de la foto de Winston Churchill conocida como “Roaring Lion”. O bueno, mínimo hallar la pieza original, luego que ésta fue reemplazada por una copia.

De acuerdo con diversos medios internacionales, fue gracias al buen ojo de un empleado del hotel Fairmont Château Laurier que se detectó que la famosa foto de Winston Churchill era ya una copia. En dicho hotel, ubicado en Ottawa, el retrato era expuesto desde hace más de 20 años. Al parecer, lleva días que se realizó el ilegal cambalache.

El aviso del robo de la imagen del exprimer ministro de Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial fue hecho el pasado 19 de mayo. Según las autoridades, el empleado del Fairmont Château Laurier notó que la imagen estaba mal colocada y, al acercarse a acomodarla, fue que se dio cuenta que su marco era diferente del resto de las obras en exposición. Esa fue la señal de alerta.

Ya que la foto de Churchill, así como el resto de las imágenes, fueron hechas por el retratista armeno-canadiense Yousuf Karsh, los encargados del hotel mandaron a llamar a Jerry Fielder, encargado del patrimonio y obra del artista, pues para que le diera una checadita y confirmara la legitimidad. Y bueno, las noticias no fueron buenas.

“He visto esa firma durante 43 años. Así que me tomó solo un segundo saber que alguien había intentado copiarlo”, comentó Fielder a The Guardian. El veredicto entonces fue que la imagen que se tiene en el hotel es una vil falsificación.

Captura de pantalla

Aunque el aviso del robo se hizo la semana pasada, todavía no se ha logrado determinar cuándo ésta fue reemplazada. “Estamos profundamente entristecidos por este acto descarado”, dijo la gerente general del hotel, Geneviève Dumas, en el comunicado.

El robo del retrato “Roaring Lion” pega por partida doble: por un lado, es una de las imágenes más representativas de Winston Churchill y, por el otro, fue realizado por Yousuf Karsh, quien es considerado uno de los más importantes retratistas del siglo XX.

Captura de pantalla

Nada más para darnos una idea de qué tan importante es Karsh en la historia de la fotografía, basta con saber que llegó a retratar a personajes como la reina Isabel II, Nelson Mandela, Martin Luther King, Fidel Castro, Muhammad Ali y Andy Warhol.

Desde 1998, el Fairmont Château Laurier exhibía el retrato de Churchill y otros más realizados por Karsh (Einstein, reina Isabel II, Martin Luther King II y Ernest Hemingway, algunos de ellos). Por obvias razones, han sido retirados, al menos hasta que puedan asegurarse adecuadamente.