Y a todo esto, ¿cómo fue el primer grito que se dio en México?

Lo que necesitas saber: El primer "¡Viva México!" se dio hace ya más de 200 años y cambió el curso de la historia al darle su Independencia a nuestro país.

El movimiento independiente de nuestro país cumple 215 años este 2025. En chismes históricos, hablaremos de esa primera vez que alguien gritó “¡Viva México!” y tocó una campana para darnos identidad propia como nación. Cada año celebramos este acontecimiento con la fiesta del grito de Independencia. ¿Cómo se dio este acontecimiento y quiénes fueron los personajes involucrados?

¿Cuál es la historia detrás del primer “¡Viva México!”?/Imagen Wikipedia

A lo largo de la historia, cientos de países han luchado por ser independientes y México es uno de ellos. Aunque en nuestro país este movimiento dio inicio en 1810, ocurrieron varios hechos para lograr la consumación de la Independencia en septiembre de 1821. Así se logró terminar con el dominio de la corona española que duró casi 300 años.

Cada año tenemos celebraciones espectaculares./Imagen Getty

Ciertos personajes que hoy conocemos bien y consideramos como verdaderos héroes lucharon y se sacrificaron para que nuestra nación tuviera su propia soberanía y autonomía, asimismo, sabemos que al cura Miguel Hidalgo y Costilla se le considera como el Padre de la Patria. Aquí daremos un repaso a los hechos que hicieron de México un país libre a partir de ese primer grito de Independencia.

Los antecedentes del primer grito de Independencia

Para que nuestro país obtuviera su soberanía tuvieron que darse varios sucesos. Desde años anteriores a 1810 había inconformidad entre la gente, principalmente entre las familias criollas, de gente nacida en la Nueva España, pero de descendencia europea, y se decía que el gobierno español no se ocupaba debidamente del territorio, como podría hacerlo un gobierno libre integrado por mexicanos.

Criollos, mestizos e indígenas estaban inconformes ante el dominio de la corona española./Imagen Wikipedia

Así, ya circulaban escritos subversivos que afirmaban que lo que era la Nueva España ya contaba con las facultades necesarias para conseguir su autonomía. Poco a poco se conformó una multitud de gente inconforme en varias ciudades, entre criollos, mestizos, indígenas y miembros de las castas para manifestarse ante las imposiciones del virreinato.

Esta multitud necesitaba ser encabezada por gente que supiera encaminar el movimiento, hombres y mujeres valientes encargados de dirigir la lucha hasta constituir un estado mexicano libre y soberano.

El cura Miguel Hidalgo se encargó de darle inicio al movimiento./Imagen gob.mx

Miguel Hidalgo y Costilla era un sacerdote y teólogo encargado desde 1803 de la Parroquia de Dolores, en la entonces intendencia de Guanajuato. Influenciado por ideales del movimiento de Ilustración europeo y las revoluciones francesa y estadounidense buscaba la autonomía de la entonces Nueva España y los pueblos de América. Los acontecimientos se dieron para que él diera el primer “¡Viva México!” que nos llevaría a la Independencia.

El grito de Dolores

El cura Hidalgo, con sus ideas de igualdad y libertad se unió a un grupo de conspiradores de Querétaro que promovía una conjura contra el gobierno virreinal en supuestas reuniones literarias en las que en realidad se organizaba a la gente inconforme.

La parroquia de Dolores, donde se dio el primer “¡Viva México!”/Imagen Visita Dolores Facebook

Entre los personajes de pensamiento liberal que encabezaron la conspiración de Querétaro tenemos a los corregidores Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama, así como los hermanos Epigmenio y Emeterio González, entre otros.

La corregidora Josefa Ortiz de Domínguez./Imagen Durango Informativo Facebook

El grupo rebelde estaba listo para levantarse en armas el 1 de octubre de 1910, pero el 13 de septiembre un infiltrado avisó al ejército realista sobre el movimiento, por lo que Josefa Ortiz de Domínguez tuvo que encargarse de prevenir al cura Hidalgo.

La campana de Dolores./Imagen México Secreto Guiado Facebook

Así, la madrugada del 16 de septiembre el párroco convocó al pueblo a levantarse en armas desde su iglesia de Dolores con el sonido de la campana y el famoso grito de Independencia. Hidalgo adoptó la imagen de la Virgen de Guadalupe como el símbolo del movimiento.

La consumación de la Independencia

Pasaron 11 años para lograr que México se convirtiera en una nación independiente. Lamentablemente, Hidalgo fue capturado el 21 de marzo de 1811 para ser juzgado por las fuerzas realistas, que lo ejecutaron el 30 de julio de ese mismo año en Chihuahua y su cabeza se colocó como advertencia afuera de la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato.

Tras la muerte de Hidalgo Morelos se encargó de la lucha./Imagen gob.mx

Tras la muerte de Hidalgo, José María Morelos y Pavón se encargó de organizar el movimiento insurgente. Convocó al Consejo de Anáhuac en 1913, donde presentó el documento llamado “Los Sentimientos de la Nación”, que sirvió como base para la primer Constitución mexicana.

La consumación de la Independencia se consiguió en 1821./Imagen Wikipedia

Muchos de los héroes de la Independencia fueron capturados y fusilados. Josefa Ortiz de Domínguez cumplió varios años en prisión para conseguir su libertad en 1817. La independencia se concretó el 27 de septiembre de 1821 con la entrada triunfal del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, liderado por Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, que sería nombrado como el primer emperador mexicano, aunque más tarde abdicó y por eso se le consideró como traidor y se le fusiló en 1824.

El grito de “¡Viva México!”

En 1825, el entonces presidente Guadalupe Victoria designó el 16 de septiembre para conmemorar nuestra Independencia. La tradición del grito se celebró desde 1840 con verbenas, serenatas y fuegos artificiales. Porfirio Díaz la hizo oficial en 1896, aunque él cambió la fecha al 15 de septiembre, algunos dicen que lo hizo para que coincidiera con su cumpleaños.

Monumento del Padre de la Patria en Dolores Hidalgo./Imagen Dolores Hidalgo Facebook

Sabemos que después llegó la Revolución Mexicana con la rebelión del pueblo contra el porfiriato, pero la costumbre del grito por México y por los héroes que nos dieron patria sigue vigente hasta nuestros días cada noche del 15 de septiembre en las principales ciudades y pueblos de todo el país que se llenan de los colores patrios en una fiesta que dura todo el mes.