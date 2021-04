Adiós, vaquero: Yahoo Respuestas cerrará para siempre luego de 15 años

Aunque muchos lo nieguen, en algún punto Yahoo Respuestas se convirtió en una de las fuentes para consultar nuestras dudas más importantes del internet de las cosas. Sí, muchas veces no tenía las mejores respuestas –porque nunca hacía falta el graciosito o quien de plano contestaba de manera random–, pero también había quienes hacían preguntas sumamente essstrañas y que casi siempre nos sacan una risa cuando las checamos, ¿a poco no?

Fue en 2005 cuando Yahoo creó esta página en la cual, cualquiera podía hacer una pregunta y esperar a que alguien más contestara. Poco a poco creció en popularidad, pues muchos confiaban en las respuestas que daban en la plataforma, aunque con el paso del tiempo y con el auge de las redes sociales en los últimos años, las personas de todo el mundo han pasado a solucionar sus dudas en éstas, y este sitio se volvió un meme con contestaciones bizarras.

Yahoo Respuestas dice adiós

Es por eso que luego de 15 años de responder preguntas y muchas risas, Yahoo Respuestas cerrará definitivamente. A través de un breve comunicado, a partir del próximo 4 de mayo de 2021, al ingresar a esta página te redirigirá directamente al sitio principal de Yahoo. Y no solo eso, sino que todas las preguntas y respuestas que hay en la plataforma desaparecerán para siempre y no volverán a estar accesibles para los usuarios.

Según la propia compañía, en los últimos años la página web ha perdido popularidad considerablemente. Esto ha ocurrido, de acuerdo con ellos, “a medida que las necesidades de nuestros miembros han cambiado”. A todo esto se le suma que desde 2017 –cuando Verizon Media Group compró la empresa– prefirieron invertir los recursos con los que cuentan “en productos que sirvan mejor a nuestros miembros”, estas son las razones por las que desaparecerá.

La página te dará una copia de tus datos

Aunque no se preocupen, que Yahoo Respuestas no dirá adiós de un día para otro. Los usuarios no tendrán chance de hacer nuevas preguntas a partir del próximo 20 de abril, luego de esta fecha cerrarán y los usuarios podrán solicitar una copia de sus datos hasta el 30 de junio. Después del 30 de junio no habrá forma alguna de recuperar los datos de la plataforma por parte de los usuarios, así que más les vale ponerse las pilas con esto.

Con esta decisión, cierra toda una etapa en el internet de las cosas. Una en la que a mediados de los 2000 e inicios de la nueva década, confiábamos en lo que otras personas decían –aunque no siempre contestaban de manera correcta–. La despedida de esta página nos deja con decenas y cientos de miles de preguntas y respuestas que por momentos nos sacaron de un apuro, aunque fueron más las risas que las dudas que nos resolvieron.

Y nada como despedirnos con las últimas “grandes preguntas” de Yahoo Respuestas