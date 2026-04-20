Lo que necesitas saber: Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica debido a su ubicación en el “Anillo de Fuego”.

Este lunes 20 de abril Japón se sacudió con un terremoto de magnitud 7.4 alrededor de las 16:53 (01:53 de la madrugada, hora del centro de México), con epicentro frente a la costa norte del país, lo que de inmediato encendió dudas y mantuvo a la expectativa a la población.

Sismo en Japón: Pone bajo la lupa la posibilidad de más actividad sísmica

Las localidades de Hokkaido, Aomori e Iwate emitieron órdenes de evacuación casi de inmediato. También se suspendieron algunas rutas del tren bala y se cerraron varias autopistas.

En un inicio se habló de olas de gran altura, lo que activó la alerta de tsunami, sin embargo, con el paso de las horas las autoridades ajustaron el reporte y desactivaron la alerta, dejándola únicamente como aviso.

Foto: @hackervnzl

Hasta ahora no hay reportes de víctimas ni de daños graves, declaró un portavoz del gobierno japonés durante una rueda de prensa. En ese mismo encuentro, las autoridades pidieron mantenerse alerta, ya que existe la posibilidad de un sismo de mayor magnitud.

Explicaron que la probabilidad de que ocurra uno de 8 grados o más es cercana al 0.1%, aunque durante la semana posterior podría aumentar hasta el 1%.

Tras el movimiento principal, se han registrado algunas réplicas en la zona y no se descarta que continúen en las próximas horas o días, algo habitual en este tipo de eventos.

Foto: @lafm

Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica debido a su ubicación en el “Anillo de Fuego”, una zona con intensa presencia de volcanes y fosas oceánicas que rodean la cuenca del Pacífico.

Ante esta situación, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México también se pronunció al respecto y expresó su apoyo.

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Por ahora, las autoridades mantienen monitoreo constante en la región, revisan posibles afectaciones en infraestructura y piden a la población mantenerse informada a través de canales oficiales, mientras la actividad sísmica sigue bajo observación.