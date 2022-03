10 canciones ideales para entrarle a la genialidad de Black Pumas

Hay mucha gente que dice que en la actualidad “ya no se hace música buena” o “como antes”. Y sí, evidentemente las cosas en la industria han cambiado y no podemos negar que de repente, se dejan llevar por ciertas tendencias que por momentos, alejan a las masas de esas canciones que llegan a lo más profundo de nuestro corazón. Sin embargo, esa afirmación no es del todo cierta, pues en los últimos años han surgido artistas y bandas sumamente interesantes, como Black Pumas.

Fue en 2019 y después de muchos años forjando un sonido propio, Eric Burton y Adrian Quesada decidieron formalizar este proyecto que para ser honestos, nos ha dejado con la boca abierta. Sus rolas son una mezcla de R&B, soul y hasta psicodelia, con un toque vintage y letras hipnóticas que en conjunto, crean una combinación irresistible. Por cierto, si quieren conocer un poco mejor a esta agrupación alucinante, ACÁ les dejamos la plática que tuvimos con uno de sus integrantes.

Black Pumas es una de las bandas más interesantes de la actualidad

A pesar de ser una banda relativamente joven, Black Pumas se ha ganado el cariño de miles de personas en todo el mundo y el reconocimiento de la crítica especializada. Para que se den una idea, durante los Grammy 2021 recibieron tres nominaciones en categorías importantes como Grabación del Año, Álbum del Año –por su disco Black Pumas (Expanded Deluxe Edition)– y Mejor Interpretación de Raíces Americanas. Además, han aparecido en los programas de Ellen DeGeneres, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.

Por si esto no fuera suficiente, el proyecto ha tocado en distintos países e incluso han agotado las entradas para varias de sus presentaciones por Estados Unidos y Europa. Sin embargo, eso no es todo, pues Eric y Adrian en su lugar de origen, Austin, son un verdadero fenómeno, ya que son los únicos que han logrado vender cuatro shows consecutivos en Stubbs, uno de los lugares en vivo de la ciudad. Por esta hazaña, el alcalde Steve Adler proclamó el 7 de mayo como el Black Pumas Day.. sí, tienen su propio día.

Este proyecto por fin tocará en la CDMX

Como recordarán, Black Pumas eran una de las bandas que teníamos ganas de ver en el Vive Latino 2020. Pero debido al aumento de casos de coronavirus en México y gran parte del mundo, la banda tuvo que cancelar su presentación casi casi de último minuto, dejándonos con las ganas de checarlos sobre el escenario. Pero afortunadamente, este 2022 tendremos chance de disfrutar de su música en vivo y a todo color en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical.

Es por eso que antes de que este grupazo por fin visite la Ciudad de México y nos vuele la cabeza en el escenario Claro Música del Vive el próximo 20 de marzo, acá les armamos una lista con algunas canciones que además de adentrarlos en su concepto y sonido, estamos seguros que los engancharán y después de escucharlos se convertirán en fans de esta bandota. Así que corran por sus audífonos y trépenle al volumen para perderse durante un buen rato en su música.

“Colors”

No podríamos abrir este conteo sin mencionar “Colors”, una de las canciones más famosas e importantes de Black Pumas. En esta melodía llena de soul y una pizca de blues, Eric Burton nos trae una letra con un mensaje muy importante, en el que toca temas como la mortalidad y unión dentro de la comunidad afroadescendiente. El coro es sencillo pero impactante, pues tal parece que la finalidad de este momento en específico es simplemente ponernos a cantar como hermanos sin importar los colores. Un verdadero rolón.

“Black Moon Rising”

Si quieren clavarse en las texturas y sonidos elegantes que hay dentro de la discografía de Black Pumas, “Black Moon Rising” es el tema ideal para apreciarlos. En papel suena como una rola ‘sencilla’, que arranca con un redoble y a partir de ahí, se mantiene casi la misma base a lo largo de los casi tres minutos que dura esta canción. Pero quizá lo más increíble es que poco a poco van agregando elementos como un arreglo de cuerdas muy fino y teclados alucinantes que en conjunto harán que se olviden de todo a su alrededor.

“Fast Car”

En Black Pumas no todo es R&B y soul con un poco de psicodelia. De vez en cuando, Eric Burton y Adrian Quesada se dan chance de mostrarnos que también se lucen acompañados de unos cuantos instrumentos. Y eso nos queda muy claro en “Fast Car”, una dulce balada acústica donde con tan solo un par de guitarras haciendo distintos arreglos, logran conmovernos y enchinarnos la piel mientras nos narran una historia de amor que probablemente les llegará directo al corazón.

“You Know Better”

Aunque la música de Black Pumas, inevitablemente nos lleve a los 60 y 70 –por obvias razones–, hay ciertos factores en sus canciones que por supuesto que suenan modernas. Eso queda muy claro cuando escuchamos “You Know Better”, que logra atraparnos desde los primeros segundos con ese teclado seductor y la voz de Burton. Sin problema, la melodía de esta rola fácilmente podría ser la base de un tema de hip-hop actual e incluso, por momentos, nos hace entender por qué Bruno Mars y Anderson .Paak tomaron estos ritmos para su proyecto, Silk Sonic.

“I’m Ready”

Ya pasamos por dos momentos diferentes de Black Pumas, la tranquilidad y el frenesí, pero es hora de checar otra de sus fases: la de ponernos a bailar con sus canciones. En “I’m Ready”, estos musicazos crean una rola que tiene cierta influencia de los ritmos y sonidos latinos –sobre todo cuando nos clavamos con la batería, la guitarra y los teclados–. La combinación de estos elementos da como resultado una melodía para mover la cabeza, sacar los pasos prohibidos y armar el bailongo sabroso con su peculiar funk.

“Black Cat”

A lo largo de su trayectoria, los Black Pumas jamás han negado la influencia de todos esos artistas que escucharon mientras crecían y que al final, hicieron que ellos se dedicaran a la música. ¿Cómo les caería si les decimos que una de sus rolas suena como si Marvin Gaye, Al Green y más figuras de Motown se reunieran para colaborar? Bueno, pues eso lo pueden encontrar en “Black Cat”, una canción que sin duda, con ese contagioso soul los transportará a los mejores años de los 60.

“Fire”

Literal, puro fuego es lo que los Black Pumas nos traen en “Fire“. Un tema en el que la voz de Eric Burton particularmente suena fenomenal y hasta te enchina la piel con solo escucharla. Pero hablando de la música, es una verdadera locura donde aparecen guitarras repletas de reverb, una sección de vientos que complementa a la perfección el tema. Si lo que ustedes quieren es simplemente apreciar las habilidades como artistas e intérpretes de los integrantes de este proyecto, tienen que prestarle atención a esta rola.

“Oct 33”

Si algo queda muy claro con las canciones que hemos repasado hasta este punto, es que en los álbumes de Black Pumas hay de todo un poco y para todos los gustos. “Oct 33” es un tema lento e hipnótico que por la mandolina del inicio y el ambiente que ésta da, por momentos nos remonta a una rola de Led Zeppelin. Sin embargo, conforme avanza se van incorporando más elementos para crear una melodía que tiene tintes muy sutiles de soul psicodélico. Neta, chequen muy bien todos los detalles.

“Stay Gold”

A pesar que su propuesta se basa en algunos géneros que nos recuerdan al pasado, los Black Pumas no se quedan con eso, pues tienen la enorme capacidad de reinventar su propio sonido. El ejemplo perfecto de esto que mencionamos es “Stay Gold”, pues en esta rola en particular incorporan a un par de coristas que además de rifarse con los coros angelicales, le dan otra vibra y hacen que la canción suene a algo completamente diferente a los temas previos. Ojo: no dejen pasar el mini solo de guitarra en la recta final.

“Sweet Conversations”

El álbum homónimo de Black Pumas es una montaña rusa de emociones desde la prima rola hasta el cierre. Y es precisamente de esa última parte de la que queremos hablar, porque el disco cierra con “Sweet Conversations”, una tierna canción que con una guitarra acústica acompañando a Burton y Quesada tomando la eléctrica para hacer figuras interesantes, logran cautivarnos con tan solo eso. Como plus, podemos mencionar los sonidos de aves, que nos hace sentir que escuchamos a esta bandota en la naturaleza.

Bonus: su sesión en Tiny Desk Concerts

Porque sabemos que luego de checar estas 10 rolas de Black Pumas se quedaron con ganas de más, les recomendamos que le echen un ojo de inicio a fin su participación en Tiny Desk Concerts de NPR. En tan solo 23 minutos y con cuatro canciones, Adrian Quesada y Eric Burton lograron transmitir la magia y la exquisitez que se vive en sus conciertos. Coros celestiales, sonidos exquisitos y puro soul es lo que podemos disfrutar en la presentación de esta bandota dentro de las famosas sesiones.