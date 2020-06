10 datos curiosos sobre las canciones de ‘X&’Y’, el disco de Coldplay que nos enamoró hace 15 años

Este 6 de junio se cumplen 15 años de la publicación de X&Y, el tercer disco de estudio de Coldplay que fue la prueba de fuego para que la banda inglesa, comandada por Chris Martin, continuaran conquistando el mundo con un toque más experimental. Una hazaña que lograron eventualmente, pues como recordarán en todos lados se escuchó “Speed of Sound” y “Talk”, dos de las canciones más reconocidas del disco.

Y no es mentira decir que este álbum es y sigue siendo uno de los más famosos de Coldplay. Es por lo mismo que en esta década y media que cumple de existencia, decidimos celebrarlo al enlistar algunos datos curiosos que se encuentran detrás de las canciones de X&Y, unas que seguramente aún suenan en sus playlists.

1.- La décima canción, “The Hardest Part”, por poco y no sale en el disco. En una versión temprana del álbum que Coldplay le envió a la disquera, no la incluyeron. “Era demasiado soleada”, explicó Chris Martin, pero como X&Y es sobre contrastes, necesitaban darle equilibrio y la acabaron metiendo.

2. “Til Kingdom Come”, al inicio pensada como canción sorpresa. Iba a ser una colaboración con el legendario Johnny Cash, y hasta grabaron la rola con Rick Rubin, pero Cash murió en 2003, un par de años antes del lanzamiento de X&Y, por lo que no pudo grabar el tema. Al final, Coldplay la incluyó en la lista de canciones de X&Y, esto a manera de un tributo post mortem al guitarrista y compositor estadounidense.



3. En un básico manejo del alemán, Chris Martin le pidió a Kraftwerk usar el riff de “Computer Love” para “Talk”. Los alemanes no son fans del sampleo, por lo que fue una gran sorpresa que accedieran a este pequeño homenaje, al transportar parte de la canción original de 1981 a este sencillo pegajoso de 2005.

4. La novena canción del disco ha sido reconocida por Chris Martin como un momento definitivo en la carrera de la banda, ya que encontró las primeras grabaciones de “Low” y al seguir trabajándola, reservó un espacio para ensayar con la banda de nuevo, por lo que fue esta canción lo que hizo que regresara Coldplay a tocar y a grabar lo que se convertiría en X&Y.

5. “Fix You” ha sido reconocida por el vocalista de la banda como una de sus canciones favoritas, pues ésta les ayudó en un par de años difíciles. Al terminar de tocarla, reconoció en 2011, siempre se queda con el pensamiento de que es una canción que le gusta mucho, y es una de las canciones más famosas que tienen los londinenses.

6. En el año de lanzamiento del disco, Coldplay reconoció que “Speed of Sound” tenía una gran influencia de una canción lanzada veinte años antes por Kate Bush, “Running Up That Hill”. Martin ha declarado que haberse estrenado como papa le inspiró a escribir una letra bastante positiva, y sin duda esta en especial resalta de todas las canciones del X&Y.

7. Si les sonaba conocido el inicio del álbum, es porque “Square One” utiliza una progresión de notas muy similar a “Also sprach Zarathustra” de Richard Strauss. Coldplay entró a experimentar con algo espacial, ya que esta canción de Strauss es famosa por ser el tema principal de 2001: A Space Odyssey, famosísima película de Stanley Kubrick:

8. “White Shadows” es un tributo al entonces suegro de Chris Martin, Bruce Paltrow, fallecido antes del lanzamiento del disco, en 2002. El papá de Gwyneth fue un productor famoso de Hollywood, y entre los muchos shows que realizó, se encontraba uno llamado The White Shadow. Un teclado de Bruce fue usado para componer y grabar “Fix You”, por lo que el tributo en una de las canciones de Coldplay era más que necesario.

9. Brian Eno tocó los sintetizadores en “The World Turned Upside Down” y “Talk”, y lo que empezó como una colaboración, terminó con el legendario músico uniéndose a la producción de sus siguientes discos, a lado también de Jon Hopkins, lo que añadió un toque muy digital a la banda inglesa que apenas y había recurrido a estos sonidos en sus dos discos pasados.

10. El disco fue muy difícil de grabar para Coldplay, ya que escribieron más de 60 canciones antes de decidir cuáles irían al final en el álbum. Como no les gustaba cómo quedaban las grabaciones, también fue hasta la tercera toma que decidieron mandar a maquilar el disco, por lo que también se dice que es en realidad su quinto disco de estudio y no el tercero. ¿Será por esto que fue el último que Danton Supple produjo con ellos?

Muchos temas de Coldplay y muchos recuerdos. ¿Cuál es su canción favorita de X&Y?