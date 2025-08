Lo que necesitas saber: También hay nueva música de Fleshwater, Animal Collective, Sofía Kourtesis y más.

Llegó el fin de semana y claro que hay mucha música recién salida para escuchar. Así que, como cada siete días, les traemos nuestra selección en la playlist de las nuevas canciones de la semana.

Acá vas a encontrar, segurito, tu nueva rola preferida…

Escucha la playlist con las nuevas canciones de la semana, aquí

Por aquí te dejamos la playlist con las nuevas canciones de la semana tanto en Spotify como en Apple Music, para que la escuches donde quieras. Ahora, sí, te desmenuzamos los mejores lanzamientos de los últimos días.

La fav de la playlist de canciones de la semana: Hayley Williams – “Mirtazapine”

La verdad, cuando escuchamos ese ‘disco sorpresa’ de Hayley Willams que los fans ya han nombrado EGO, nos encantó (sí, conseguimos uno de los famosos códigos para echarle oído cuando lo colgó en su sitio web).

Fue difícil escoger una canción para esta lista porque consideramos verdaderamente que es un materia con no skips, es decir que cada rola vale la pena. Pero bueno, para esta oportunidad, nos quedamos con “Mirtazapine”.

La canción tiene un aire como de rock alternativo noventero, con guitarras producidas con algo de distorsión pero mucha melodía, y arreglos acústicos muy sutiles. El coro, bien pegajoso al igual que las guitarras. Es una canción muy catchy, de esas que se te pueden quedar pegadas por días.

Uno de los artes que Hayley Williams compartió como promoción de sus nuevas canciones. Foto: vía IG.

Hayley describe aquí las sensaciones de estar en un tratamiento con mirtazapina, un antidepresivo conocido por ayudar a dormir y estimular el apetito. Esto mientras atraviesa un sube y baja de emociones entre sentirse feliz por breves momentos y luego recordar que las cosas no serán lo mismo.

Con esta y el contenido lírico de las demás canciones lanzadas, los fans están preocupados, entre otras cosas, por el estado de ánimo de Hayley. Se rumora que tal vez terminó su relación con Taylor York, compañero y guitarrista en Paramore… y esto, supuestamente abonaría a que la banda se separe.

Pero luego los fandoms se clavan de más en las teorías y al final, son rumores. Hay que celebrar que Hayley es lo suficientemente talentosa y no se encierra en la banda. Y lo mejor es que su material solista es tan bueno como el de Paramore.

IDLES – “Rabbit Run”

¿IDLES y Darren Aronofsky juntos? ¡Qué combo! El cineasta anda en la previa del estreno de su nueva película llamada Caught Stealing, que tendrá elenco de lujo con Austin Butler, Zoe Kravitz, Matt Smith… bueno, hasta Bad Bunny.

Ahora, ¿cómo fue que agregó a los punks de Bristol para que le entraran al soundtrack de la película? El director y la banda se encontraron en el backstage del talk show de Jimmy Fallon, intercambiaron elogios y ahí, se cocinó la colaboración.

Lo chido es que Darren y el compositor Rob Simonsen, quien también trabajó en la banda sonora de la película, han permitido que la banda componga en su estilo sin marcar una línea. Y de hecho, se dice que compusieron la banda sonora tomando precisamente como referencia el sonido de IDLES.

Así que esta nueva canción es todo lo que amamos del grupo liderado por Joe Talbot: atmósferas densas y distorsionadas, con la voz de Joe mostrando su tesitura desde la voz más suave y siniestra (casi a lo Kim Gordon) y susurrada hasta la furia que le conocemos.

Silvana Estrada – “Dime”

Se viene nuevo disco de Silvana Estrada, se llama Vendrán suaves lluvias y sale el 17 de octubre que viene. Este disco llega en un momento de transición para la veracruzana pues ha pasado de ser una artista emergente a convertirse en una realidad de la música mexicana.

Para el anuncio del disco, llega a la playlist de nuevas canciones de la semana el track “Dime”, la cual sigue el estilo folclórico de Silvana. Pero aquí la vemos integrando arreglos encantadores de cuerda orquestal y una batería acústica más marcada en el ritmo, algo que no es muy usual en sus composiciones.

Silvana dice que esta canción nació de un momento de mucho enojo y la reacción de intentar alejarse de una situación incómoda. Porque sí, aunque sea difícil, hay que saber abrazar y canalizar el enojo para poder hacernos a un lado cuando las cosas simplemente no se dan.

Animal Collective – “Buddies On the Blackboard”

Un poquito de pop psicodélico para la playlist de nuevas canciones de la semana… y viene cortesía de Animal Collective. Este track de hecho es el b-side de la pasada “Love On The Big Screen”, temazo que también agregamos en su momento a las rolas de la semana.

“Buddies On The Blackboard” es difícil de descifrar, pero parece hablar sobre esas personas que necesitan tener todo bajo control, como anotándolo en una pizarra. Pero a veces, tener todo así, no te permite ser espontáneo.

Bueno, esa es nuestra interpretación. Acá se las dejamos y ustedes interpreten qué onda con esta rolita chida.

Sofia Kourtesis ft Miguel Ballumbrosio – “Ballumbrosio”

La colaboración entre Sofia Kourtesis y Miguel en su nuevo EP Volver es una fiestota con sonidos latinos, y samples sutiles que se cuelan en tu cabeza para no salir.

Las percusiones celebran una fiesta después de trabajar, con el corazón latino y el motor europeo característicos del sonido de Sofia en su regreso. Chécate 5 claves esenciales de este materia acá y escucha la canción “Ballumbrosio” a continuación.

Yves Tumor y NINA – “We Don’t Count”

Yves Tumor es un artista camaleónico. De repente, te echa un rock experimental loquísimo o alguna onda medio psicodélica… y así sucesivamente. Ahora, lo vemos rescatando la vibra más garage rock y el post-punk revival de los 2000 con “We Don’t Count”.

Para esta nueva canción, se hace acompañar de NINA, la vocalista de Bar Italia que justo es otra banda que le late mucho recordarnos esa época dosmilera. Es una canción muy indie lo-fi y en la letra, nos muestran una discusión entre dos personas que aparentemente se hacen mucho daño.

Fleshwater – “Jetpack”

El último año para Fleshwater ha sido fenomenal. Después de su poderoso disco debut, salieron de gira con Deftones y The Mars Volta… y seguro se convirtieron en el descubrimiento ideal para ese público que de repente clama que no hay buenas bandas actuales en la escena ‘heavy alternativa’.

Y es que, precisamente Fleshwater se ha caracterizado por saber equilibrar tres influencias esenciales: el metal alternativo, el post-hardcore y el shoegaze. Es esa banda que le puede gustar a los amantes acérrimos de Deftones, a los nostálgicos de At The Drive-In y a los que disfrutan el lado ‘suave’ shoegazero de Deafheaven.

Si hay una canción que puede ejemplificar esa combinación de estilos, esa mera es “Jetpack”, nuevo adelanto del disco From 2000: In Search Of The Endless Sky que llegará el 5 de septiembre.

Suede – “Dancing with the Europeans”

En medio de este revival del britpop que inició con el disco de Blur del 2023, que sigue con el nuevo disco de Pulp y que sin duda encabeza Oasis con su exitoso tour de regreso, a veces se olvida que Suede está igual haciendo lo suyo.

Y aunque vienen con un perfil más bajo, lo están haciendo de maravilla con los sencillos de su disco Antidepressants que sale el 5 de septiembre. Los dos sencillos pasados, “Trance State” y “Disintegrate” traían un aura más densa, tirándole mucho al post-punk de corte hasta gótico, eh.

Pero ahora, le dan la vuelta a las sensaciones y traen “Dancing with the Europeans” que suena mucho más al clásico Suede noventero… y trae un mensaje más optimista. Según Brett Anderson, esta nueva canción la escribió luego de un show que dieron en España.

La energía del público fue tan especial que le levantó el ánimo en medio de una época bastante complicada para él a nivel emocional. Ah, el poder hermoso de la música. Temazo por cierto.

Miles Kane – “Electric Flower”

Si lo que ocupas es una dosis de buena vibra y optimismo, Miles Kane tiene lo que necesitas con su nueva canción “Electric Flower”, misma que él ha definido como una canción de glam rock “de esas que escuchas para ponerte en marcha y sentirte bien”.

Y sí, la verdad es que tiene un ritmo muy alegre. Según Miles, la rola le vino a la mente en uno de esos días que, quién sabe cómo o por qué, pero simplemente te sientes muy bien. Pura inspiración espontánea.

Además, la temática de la canción va muy bien con el título del disco, Sunlight In The Shadows (producido por Dan Auerbach de The Black Keys), que sale el 17 de octubre. Buen tema para cuando andas de buenas.

Babygirl – “You Don’t Need a Reason to Call”

Canadá siempre ha sido cuna de increíbles artistas independientes… y creemos que Babygirl debe ser uno de esos proyectos que lidera parte de la nueva escena canadiense.

Y si no has escuchado a la banda encabezada por Kiki Frances y Cameron Bright, bueno, este es un gran momento porque acaban de lanzar su nueva canción “You Don’t Need a Reason To Call”, de ambiente muy indie pop/dream pop.

¿Te ha pasado que te sientes tan conectado con alguien al grado de que cualquier interacción es memorable? No importa la situación o la razón… el simple hecho de poder hablar con esa persona se siente increíble. Bueno, pues eso es lo que evoca esta tierna canción de amor.