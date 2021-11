‘1940 Carmen’: Un relato sobre el camino hacia la maternidad con Mon Laferte

El pasado 29 de octubre Mon Laferte lanzó su séptimo disco ‘1940 Carmen’, una producción en donde la cantante chilena sorprendió a sus seguidores/as no sólo por ser el segundo disco que lanzó este 2021, sino por plasmar de manera honesta y transparente todas las emociones que surgieron en ella al buscar cumplir uno de sus sueños más grandes: el de convertirse en madre.

‘1940 Carmen’ fue un disco que se realizó en la ciudad de Los Ángeles, California, lugar al que Mon viajó junto con su pareja para comenzar un tratamiento para quedar embarazada. Y es que Mon Laferte ya había intentado antes convertirse en madre, sin embargo, por una u otra razón sus planes no se pudieron concretar en ese entonces.

‘1940 Carmen’ y la maternidad de Mon Laferte

“Terminamos allá por recomendación de un doctor. No sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar y al final fueron cuatro meses en donde se logró mi embarazo y además hice un disco”, dice Mon sobre esta nueva placa discográfica que es bastante emocional, pues el tratamiento hormonal que realizó la cantante en Estados Unidos realmente la llevaron a su límite más vulnerable y sensible.

“No me quiero quejar, pero fue difícil porque las hormonas son satánicas. Tenía miedo de no embarazarme o de perder cuando ya estaba embarazada. Es algo que aún está, siempre está el miedo a perder a tu bebé, es algo muy fuerte”, nos cuenta Mon Laferte en la charla. “Subí de peso, me hinché y me sentía mal por eso. Como inseguridades muy absurdas pero que se hacen más grandes por las hormonas”.

Un disco honesto, alegre y que plasma todas las emociones de Mon en este nuevo camino personal

Laferte también indica que durante este proceso creativo de ‘1940 Carmen’ tuvo que lidiar con otros temas personales como un juicio laboral y otras situaciones que la llevaron a vivir una especie de torbellino emocional. Algo que al final no fue tan malo para ella, pues Mon aprendió a escucharse a sí misma y a creer en su intuición; al final todo ayudó a la autoexploración y honestidad con las que realizó este disco.

“Hay cosas que no me atrevo a decir, sin embargo, en una canción creo que me aportan a mí, me ayudan y también hacer música aporta al mundo en general”, asegura sobre las 10 canciones que conforman esta nueva placa discográfica en donde Mon, quien recientemente recibió una nominación al Grammy en la categoría Mejor Álbum de Música Regional Mexicana, mostró su cara más vulnerable y llena de felicidad.

¡Checa la entrevista que tuvimos con Mon Laferte!

Ya sea por el concepto del disco, la travesía al realizarlo y hasta por algunos detalles nuevos en la vida personal y musical de Mon Laferte (como las canciones que compuso en inglés), ‘1940 Carmen’ es un disco que sin duda destacada de todos los trabajos musicales que nos ha presentado la cantautora chilena desde hace ya un par de años.

Si quieren saber más de lo que hay detrás de este disco, entonces no se pierdan la entrevista que tuvimos con Mon, donde nos contó todo sobre las nuevas canciones que conforman este álbum y sus planes a futuro con los shows que realizará en México durante las próximas semanas.