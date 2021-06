Tome nota: Estos son 5 artistas latinos para tener en el radar este 2021

Para nadie es un secreto que de nuestro continente salen propuestas musicales sumamente interesantes. No sabemos por qué pero la cosa es así, hay muchas bandas y artistas talentosos por ahí, esperando a ser descubiertos, aunque de vez en cuando es bueno darle el espacio que se mereccen a aquellos proyectos que merecen toda nuestra atención, ¿no lo creen? Que tengan un lugar para que poder mostrar todo lo que están haciendo.

Desde México, pasando por Centroamérica y terminando en Argentina o Chile, tenemos un montón de ejemplos perfectos que tienen el potencial de estallar en todo el mundo. Porque sí, aunque a muchos no les guste el género urbano suena hasta en países en donde el español no es el idioma predominante, pero esa no es la única música que se escucha en Latinoamérica porque tenemos de todo, rock, pop, hip-hop, alternativo y hasta metal.

Tenemos artistas latinos a los que no hay que perder de vista

Es por eso que en esta ocasión y para que le cambies un poco a tu playlist y descubras rolas nuevas, te presentaremos algunos proyectos que posiblemente sean tu nueva obsesión musical. Eso sí, cada uno de ellos tienen una propuesta muy diferente entre sí pero que a la vez harán que nos abramos un poquito a toda clase de ritmos y sonidos. Así que después de checar a cada uno de estos artistas, seguramente abrirás más los oídos.

Sabemos que ellos no son los únicos y que en todo el continente hay talento de sobra, así que si tú tienes una propuesta no olvides dejarla en los comentarios de esta nota para que así, otras personas puedan escucharte. Pero bueno, basta de hablar y pasemos a lo que importa, a continuación les contamos de 5 bandas/artistas que sin lugar a dudas debes darle una oportunidad porque tienen un futuro muy prometedor.

Migrant Motel

Muchas veces las culturas se fusionan para crear una combinación única. Y eso mismo sucede con Migrant Motel que como su nombre indica, la banda está formada por integrantes de diferentes países, México y Perú. Todo comenzó cuando David y Chava estudiaban música en el prestigioso Berklee College Of Music, fue en ese enorme espacio de creatividad cuando decidieron que ambos tenían que armar un proyecto juntos.

El resultado es un grupo potente de rock que tiene rolas con las que cualquiera podría engancharse. En 2017 publicaron su álbum debut, Volume One y hasta la fecha, han lanzado un montón de sencillos pegajosos, aunque este 2021 planean presentar dos EP’s en distintas partes del año. Pero sin duda el mayor logro hasta el momento de estos artistas latinos es aparecer en el lineup de Lollapalooza 2021, junto a Foo Fighters, Miley Cyrus y más.

Fransia

Desde Argentina para todo el mundo, traemos a un par de artistas que te harán bailar como si no hubiera un mañana con sus beats aterciopleado, Fransia. Esta dupla la conforman Francisca e Ignacio, quienes desde 2018 con su álbum debut homónimo irrumpieron en la escena musical de su país por una propuesta llena de electropop y canciones que evocan a distintos sentimientos. Casi como si fuera un viaje introspectivo con un gran soundtrack.

Luego de varios sencillos que lanzaron entre 2019 y 2020, vuelven este año con un nuevo material discográfico conceptual titulado Mundo Virtual. Gracias a rolas como “Perder Todo”, “Amor Perfecto” o “Salto Cuántico”, este proyecto se ha ganado una base sólida de fans y no nos queda la menor duda de que en cuanto la situación con los shows en vivo mejore, visiten nuestro país para presentar su propuesta con nosotros.

The Blue Apt.

Cambiando un poco de ritmo, tenemos un proyecto directamente desde Costa Rica y que seguramente les encantará: The Blue Apt. En 2019, Gabriel Loynaz decidió lanzar sus primeras rolas, siempre cobijado en ritmos que en Latinoamérica no han sido tan explorados y que son increíbles, como el indie pop, bedroom, lo-fi y rock psicodélico, dando como resultado una combinación íntima pero poderosa.

Desde hace dos años este músico tan talentoso ha estado lanzando un montón de sencillos interesantes, siendo el último de ellos “Rainbows”. Pero finalmente este 2021 nos presentará su EP debut y no podríamos estar más emocionados porque en lo poco que ha mostrado, nos queda muy claro de que tiene todo el potencial para llegar a más países (no solo de este continente) y pisar los festivales más importantes del mundo.

Rostro del Sol

Por supuesto que México no se podía quedar atrás en este conteo, porque nuestro país tiene artistas talentosos y de sobra. Sin embargo, en esta ocasión nos queremos enfocar en una banda que sin duda se sale de los esquemas y de todo lo que hemos escuchado en un buen rato: Rostro del Sol, conformada por Mitch García (guitarra), Baruch Gandil (teclados), Demian Burgos (batería), Dan Samhain (saxofón) e Israel Mer (bajo).

Si a ti lo que te gusta es ese rock que nos recuerda a los 60 y 70, ellos son tu opción. Pero además de esto, tienen una mezcla sumamente rica de ritmos y sonidos que van desde el jazz, funk, krautrock, psicodelia, blues y hasta progresivo, que los hacen una de las propuestas más llamativas de la escena independiente actual. Este año lanzarán su primer LP conformado por cinco rolas, así que no los pierdan de vista porque les volarán la cabeza.

Constanza Dagga

Si lo de ustedes es el jazz, el soul, R&B y un toque de reggae, les tenemos una artista orgullosamente mexicana que seguramente les erizará la piel. Se trata de Constanza Dagga, originaria de Isla Mujeres, Quintana Roo, que desde hace unos años decidió dedicarse de lleno a la música y colaborar con otros artistas de la escena independiente de nuestro país. Pero no fue hasta este 2021 que de plano lanzó las canciones que ella misma ha compuesto.

Aunque sus letras son increíbles y casi siempre le tiran al amor y su contraparte, lo que más destaca de este chica es su potente e hipnótica voz. De verdad, cuando la escuchen ya no habrá vuelta atrás, porque quedarán completamente con el estilo que tiene y que en ocasiones recuerda a grandes voces como Nina Simone o Erykah Badu. Sin duda, es una grata sorpresa encontrarnos con mujeres haciendo música llena de alma y corazón.