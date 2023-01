Hablar de los mejores bateristas de rock de la historia, es un rollo bastante subjetivo. Eso sí, cuando el tema se aborda, hay muchos nombres conocidos que regularmente aparecen en esos listados como John Bonham, Neil Peart, Dave Grohl, Travis Barker, Keith Moon, Tommy Lee, Lars Ulrich, Chad Smith…

En fin, hay un largo etcétera de nombres. Y no podemos negar que son músicos increíbles todos ellos, pero también hay que decir que hay otros bateros que no aparecen con regularidad en esas listas y merecen más reconocimiento del que tienen.

Acá, enlistamos a 5 bateristas de rock que son verdaderos monstruos del instrumento y que tienen todo el talento para ser parte de los listados de los mejores. Checa POR ACÁ nuestra lista con 7 bateristas rifadas.

Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay.

Jimmy Chamberlin de Smashing Pumpkins

Cuando se habla de la década de los 90, es evidente que las miradas comúnmente se enfocan en Dave Grohl como el baterista más emblemático de esa época en el rock. Y no nos malentiendan; es un musicazo que tenía, sobre todo, una pegada excepcional cuando se trataba de toca con Nirvana, y eso eclipsó bastante a otros talentos del momento.

Tal es el caso de Jimmy Chamberlin de Smashing Pumpkins, quien definitivamente es uno de los bateristas más talentosos que se han visto en el rock alternativo. Lo que hace diferente a Jimmy de muchos de sus contemporáneos es que se entrenó en el jazz, haciendo que muchas de sus composiciones con la banda desplieguen recursos diversos llenos de virtuosismo.

“Cherub Rock” o “The Everlasting Gaze” son dos rolas que comprueban por qué Chamberlin merece mucho más reconocimiento del que ya tiene. Con su proyecto alternativo, Jimmy Chamberlin Complex, podemos verlo llevar al máximo sus capacidades.

Ilan Rubin de Nine Inch Nails y Angels & Airwaves

Poco se habla de Ilan Rubin, quien lleva rato siendo uno de los mejores bateristas de la última época. Actualmente, forma parte de Nine Inch Nails y se ha convertido en una importante pieza que le da a los sets en un vivo de la banda una dimensión diferente.

Y más allá de lo que ha hecho con NIN, el buen Ilan ha hecho una carrera potente pues en el pasado ha sido miembro de tour de Paramore, Lostprophets y también toca regularmente con Angels & Airwaves. Él comenzó a tocar a temprana edad y es uno de esos casos que demuestran que el talento innato existe, ya que aprendió a tocar solo (aunque pulió su técnica eventualmente tomando diferentes clínicas de batería con diferentes músicos como Travis Barker).

Lo más distintivo en su forma de tocar es la pegada poderosa que posee y la creatividad que desenvuelve. En sus otras facetas, Rubin es el líder del proyecto The New Regime y es empresario, siendo copropietario de la marca Q Drum Co.

Dave Abbruzzese, exbaterista de Pearl Jam

Pearl Jam ha visto a lo largo de su historia, a varios bateristas de gran calibre. Pero sin duda, Dave Abbruzzese debe ser uno de los más icónicos que han tenido jamás.

Versátil, rápido, preciso… Abbruzzese se destacó en su etapa con PJ gracias a que tenía un estilo bastante definido para tocar: arreglos constantes con platillos (sobre todo con el splash), uso muy marcado de ‘notas fantasma’ en todo el drum kit, un pie derecho rápido que le daba la oportunidad de hacer breakdowns y remates como si tuviera doble pedal (aunque solo usaba uno), entre otras cosas.

Un tipo con un estilo muy funky, combinado con la dureza del rock. Si hace falta tener un ejemplo de sus poder como baterista, el Unplugged de la banda es una masterclass. A la fecha, es claro que muchos fans extrañan a Dave

Thomas Pridgen, exbaterista de The Mars Volta

Al igual que en el punto anterior, The Mars Volta también ha visto pasar por sus filas a un sinfín de enormes bateristas, tantos que hasta podríamos hacer un solo listado de ellos. Sin embargo, muchos estarán de acuerdo en que Thomas Pridgen es el mejor que han tenido.

La carrera de Pridgen precisamente tuvo su máximo esplendor en 2006 cuando formó parte del combo liderado por Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala. Si somos honestos, hablando exclusivamente del tema de la batería, The Bedlam In Goliath nos muestra a Thomas en su nivel más alto de potencial, todo en un despliegue absoluto de fuerza, velocidad, precisión, energía y virtuosismo emanado de su educación en el jazz.

No por nada, “Wax Simulacra” ganó en su momento el Grammy a Mejor Interpretación de Hard Rock… Luego de TMV, Pridgen ha seguido tocando con muchas bandas de diferentes estilos como Suicidal Tendencies, Chiodos, Trash Talk, Thundercat, Residente, entre otros.

Ronnie Vannucci Jr

Si de estilo hablamos, claro que Ronnie Vannucci Jr debe ser mencionado. Y muchos dirán que posiblemente no es tan vistoso como otros de los que hemos hablado antes en esta lista, pero el baterista de The Killers tiene lo suyo.

Con una configuración jazzera clásica en sus kits y un estilo acorde a ello, el oriundo de Las Vegas basa su técnica en drum fills precisos, que van de ritmos aparentemente sencillos hasta composiciones con muchas variaciones en redobles de tarola a toms.

Otro de sus fuertes es el uso que le da a los hi-hats, pues a diferencia de muchos bateristas de la escena indie de los 2000, sus patrones rítmicos cambian constantemente a lo largo de una sola canción (quizá Hot Fuss es el disco donde demuestra más esas cualidades). Y bueno, para complementar, es un tipo con bastante carisma a la hora de tocar en vivo.

Junto a Brian Chase de Yeah Yeah Yeahs, Ronnie Vannucci Jr es uno de los mejores bateristas que dejó la escena indie dosmilera.