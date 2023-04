Si tuvieran que escoger la intro de alguna serie de televisión, ¿a qué banda o artista recomendarían? Es una pregunta media rara, lo sabemos y depende de mil detalles. Pero nosotros creemos que varias de las canciones de Kerala Dust quedarían geniales como rola de apertura de algún show.

Y es que las composiciones de la banda británica tienen esa magia ambiental y hasta cinematográfica que muchas veces hemos visto en los temas de apertura de series como The Sopranos o Peaky Blinders, por mencionar algunas.

Kerala Dust en concierto. Foto: Getty.

Con una combinación de rock psicodélico, blues y techno, las canciones de Kerala Dust son perfectas para ir montando escenas de todo tipo gracias a lo hipnóticas y atmosféricas que son. Así que por acá, repasamos algunos de sus temazos que el darían al punto si las escucháramos en intros de series.

5 canciones de Kerala Dust que servirían en intros de series

Quizá es un banda que acá en nuestro país aún no goce de una fanaticada tan masiva, pero ya tienen una sólida base de seguidores. Basta con ver sus números en plataformas de streaming musicales, pues tan solo la Ciudad de México entra en sus listas de lugares donde más se les escucha.

¿Y qué es lo que los hace especiales? Como dijimos arriba, las canciones de Kerala Dust son un viaje increíble donde la instrumentación analógica y la electrónica se combinan de la mejor manera. Tienen esa textura psicodélica cercana al blues y al techno que nos demuestran que no ha límites cuando la creatividad se encuentra en el punto más alto.

La banda londinense compuesta por Edmund Kenny, Harvey Gran y Lawrence Howarth vienen a México para rifársela en el festival Vaivén 2023 como parte de su gira del disco Violet Drive. Y bueno, por acá preparamos este listado de canciones suyas que sonarían muy cool en intros de series (y que la neta van a querer agregar a sus listas de reproducción).

Portada del disco ‘Violet Drive’ de Kerala Dust. Foto: Especial.

“Moonbeam, Midnight, Howl” podría sonar en Peaky Blinders

Justamente empecemos con algo salido del Violet Drive. Una de las canciones de Kerala Dust más geniales de ese disco es “Moonbeam, Midnight, Howl” que nos lleva por un paseo de sonidos que va aumentando a medida que se reproduce la canción.

Todo inicia como una melodía de blues y folk suave guiada por un riff muy pegajoso. Cuando menos te lo esperas ¡BOOM! La vibra dance aparece para que menees la cabeza sin pensarlo. Es como si “Red Right Hand” de Nick Cave & The Bad Seeds (que muchos recordarán por Peaky Blinders) se cruzara con su lado más bailable y techno.

“Jacob’s Gun” quedaría perfecta en Better Call Saul

Siguiendo nuestro viaje a través de Violet Drive (que en este punto tenemos que sugerirles porque es un discazo), tenemos esta rolota llamada “Jacob’s Gun”. Aquí se explora un poquito más el rock blues con arreglos de guitarra muy coquetos, tal vez no tan lúgubres pero si más luminosos.

¿Saben esta rola como a qué le da un aire? Como a la pieza bluesera que escuchamos en las intros de Better Call Saul. Esta es una de las canciones de Kerala Dust que quedarían muy chido en el soundtrack de una serie de drama criminal.

“Closer” trae vibra de opening de The Sopranos

Esta debe ser una de las canciones de Kerala Dust que mejor ejemplifican esa tremenda combinación entre el blues de corte medio country y el techno. Y por eso, este temazo sería una pieza perfecta para el intro de una serie como The Sopranos. ¿O a poco no les da una vibra tipo “Woke Up This Morning” de Alabama 3, que era la rola del intro ese show?

“The Chain”, una de las canciones de Kerala Dust en colaboración con Brooke Bentham

Kerala Dust también le entra a las colaboraciones chidas y una de sus canciones más rifadas en ese sentido en “The Chain”, la cual armaron junto a la cantante Brooke Bentham. Esta rola brilla más en el terreno de la electrónica y se caracteriza por el rollo downtempo que hasta podría tener influencias del trip-hop.

Por eso, esta rola de Kerala Dust se nos figura a que podría ser una intro interesante para Dr. House que, recordemos, tuvo en su opening muchas influencias de “Teardrop” de Massive Attack.

“Night Bell (Arizona)” brillaría en Sons of Anarchy

Con una voz grave y un riff country-blues, “Night Bell” es una de las canciones de Kerala Dust que quedarían precisas para cualquier escena que implique un contexto desértico, muy al estilo de una historia de bandidos motorizados, eh.

Así que no sería descabellado imaginar esta rolota musicalizando alguna serie del estilo de Sons of Anarchy. Hagan la prueba poniendo el intro de la serie o cualquier escena, con el tema de la banda británica, y van a ver que el rollo queda perfecto. Muy chido este blues country electrónico.