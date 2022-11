Cuando se habla de Björk podríamos tener conversaciones diversas, pues no hay duda de que la artista islandesa es una de las mujeres más creativas e innovadoras dentro de la industria musical. Algo que nos queda claro al ver a través de los 10 discos que ha publicado a lo largo de su carrera.

Desde ‘Debut’ (1993) hasta ‘Fossora’ (2022), Björk siempre se ha caracterizado por navegar a través de diferentes sonidos y géneros musicales. Algo que ha logrado por sí misma o bien, a través del apoyo y la colaboración de otros artistas dentro de la industria.

Foto: Getty Images

Björk es una genia cuando de colaboraciones se trata

“Normalmente es cuando quedan sólo unos meses del álbum en donde empiezo a pensar en los invitados y a quién debo invitar en disco, quiero siempre ser muy cuidadosa en a quien le pregunto y tiene que ser preciado”, nos contó Björk en una reciente entrevista sobre cómo selecciona a las personas con las que colabora.

“Creo que es importante que haya una conexión entre la gente o en la música, que no sea artificial y que hay química entre tú y la persona“, indicó la cantautora sobre el proceso de sus colaboraciones en ‘Fossora’, donde destacan sus hijos y otros invitados.

Foto: Getty Images

Acá te dejamos 5 colaboraciones memorables de Björk

“Los colaboradores que vinieron conmigo en este álbum, hubo una historia diferente para cada uno de ellos, pero la mayor parte sucedió en los últimos seis u ocho meses”, nos indicó.

Y es que si algo debemos reconocerle a Björk es que precisamente saben cómo y con quien colaborar. Para prueba de ello, acá enlistamos 5 colaboraciones que simplemente han funcionado a la perfección en la trayectoria de la cantante islandesa.

Portada del nuevo disco de Björk. Foto: vía Instagram.

5-. Arca

Arca no sólo creció escuchando a Björk y siempre expresó su admiración hacia la artista islandesa, sino que en 2015 la artista venezolana tuvo la oportunidad de participar en la producción de varias canciones de ‘Volnicura’, el octavo álbum de estudio de Björk.

El dúo funcionó tan bien que en 2017 volvieron a colaborar para el disco Utopia, el cual nos sorprendió por la metamorfosis de Björk sobre su arte, el amor, así como su optimismo ante la interacción entre la naturaleza, la tecnología y más.

4.- Tricky

Más allá de la relación que tuvieron en los años 90 (la cual no duró mucho porque el productor británico consideraba que él no era ideal para ella), no cabe duda que Tricky y Björk son un dúo excepcional cuando de música se trata.

Con una rola que navega entre ritmos rápidos inspirados en música cubana, la melodiosa voz de Björk y los dotes en el rap y la producción de Tricky nos confirmaron con la canción “Yoga” que ambos encajan a la perfección.

3.- Thom Yorke

Björk es una artista multifacética, no sólo en la música, sino también en proyectos del cine donde ha incursionado. Uno de ellos y quizá el más popular en su carrera es ‘Dancer in the Dark’, la aclamada cinta de Lars von Trier en donde la islandesa fue protagonista.

Su participación no sólo quedó ahí, pues junto con Thom Yorke (Radiohead), Björk hizo la banda sonora y creó la canción “I’ve Seen It All”, donde las voces de ambos se fusionan tan perfectamente que simplemente de escucharlos se nos pone la piel chinita.

2.- PJ Harvey

Björk y PJ Harvey formaron equipo en los Brit Awards de 1994 y la rompieron épicamente con su cover a “I Can’t Get No) Satisfaction” de The Rolling Stones. Algo que dejó a muchos con la boca abierta, pues esta colaboración funcionó cuando pocos creían que así sería.

La voz profunda de Pj Harvey y los dotes musicales de Björk nos dieron en ese año uno de los mejores covers y colaboraciones entre mujeres que hemos visto en, fácil, unos 20 años.

1.- El Guincho

Este 2022 Björk lanzó su décimo disco de estudio ‘Fossora’ y uno de los duetos que nos llamó bastante la atención fue con la canción “Ovule”, una donde la cantante contó con la participación de El Guincho y donde vimos a Björk acercarse al género urbano y expresar su visión del amor de la mano del productor español.

“Yo hice los arreglos en este álbum y también hice los beats, pero no estaba muy contenta con con el sonido del ritmo, así que le pedí a ‘El Guincho’ que me ayudara porque quería sonar realmente obsceno, como si pudieras encontrarlo en el club”, nos contó Björk sobre su colaboración con el productor radicado en Barcelona.

“Trabajé con ‘El Guincho’ antes, en el álbum llamado ‘Biophilia’ que salió hace 10 años. Él vino a Brooklyn e hizo dos beats conmigo para dos canciones… Siempre es bueno para mí, cuando necesito ayuda, puedo llamar a la gente para que me ayude”, nos contó.

¿Cuál otra colaboración agregarían?