Lo que necesitas saber: Te dejamos a los 5 indiespensables (typo intencional) del género dosmilero que nos cautivó con baile y letras profundas.

La indietronica es básicamente lo que pasa cuando juntas la sensibilidad y las letras llegadoras del indie de toda la vida con los beats y la magia de la producción electrónica.

Esta indietronica dosmilera se siente como algo hecho en casa, donde los sintetizadores, las cajas de ritmos y los instrumentos orgánicos se llevan bien para crear texturas que, aunque suenen a computadora, se sienten súper humanas y bien personales.

La primera década de este milenio vio crecer a las ahora leyendas del género, que lograron que la indietronica suene súper analítica y técnica, pero a la vez mantener esa vibra de “hágalo usted mismo” que tanto nos gusta. Te dejamos a los 5 indiespensables (typo intencional) del género.

Lo sutil de la electrónica en The Postal Service

Con Give Up (2003), Ben Gibbard y Jimmy Tamborello crearon el estándar de oro de la producción indietronica. Fue la prueba definitiva de que se podía construir un sonido expansivo y emocional utilizando únicamente herramientas digitales y computadoras, sin necesidad de una banda completa en el estudio, sentando las bases para lo que vendría después.

Hot Chip consagró la idea de una banda de rock que hace electronica

Como una joyita del género, Hot Chip perfeccionó la fórmula de la “banda de rock” que opera como un proyecto de música electrónica. Su propuesta destaca por la destreza de Alexis Taylor y Joe Goddard para fusionar melodías pop confesionales con una producción rítmica hacia el house y el funk, demostrando que la electrónica puede ser tan cálida y humana como cualquier instrumento acústico.

LCD Soundsystem y la ironía de la adultez electro

Uno de los proyectos favoritos de lo indie, lo electrónico y el rock de todos los tiempos. James Murphy logró lo que pocos: convertir la obsesión por los discos de vinilo, las referencias al post-punk y la ansiedad de la vida adulta en el soundtrack definitivo de las fiestas indies.

Con su proyecto, LCD Soundsystem inyectó el dance rcok de una actitud indietrónica cruda y eléctrica que definió la cultura de principios del nuevo milenio. Canciones como “Losing My Edge” son manifiestos sobre la identidad musical en la era digital.

La elegancia de Metronomy en lo retro futurista

Joe Mount llevó la indietrónica hacia un terreno más lúdico y cinematográfico. Su capacidad para crear arreglos con sintetizadores analógicos que suenan futuristas pero nostálgicos le dio al género una identidad estética muy marcada, alejándolo de la austeridad y acercándolo a un sonido más sofisticado, colorido y sumamente bailable.

The Knife y la vanguardia más under del género

Con The Knife nos vimos lo más under de esta lista. Esta banda representa el lado más vanguardista y disruptivo del género. Mientras otros se centraban en la accesibilidad del pop, los hermanos Dreijer utilizaron la electrónica para distorsionar voces, deconstruir estructuras y crear atmósferas más obscuras.

Su música es un recordatorio de que la indietronica también puede ser un vehículo para la experimentación radical y el desafío a las convenciones musicales que existían antes de ellos.