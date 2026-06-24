Lo que necesitas saber: De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el exfuncionario fue aprehendido en su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Condado del Valle, uno de los más exclusivos de Metepec.

Este miércoles 24 de junio se informó que, durante la madrugada, fue detenido en Metepec el exsubsecretario de Administración durante el sexenio priista en el Estado de México, todo por su presunta participación en delitos relacionados con la Secretaría de Educación.

Se trata nada más y nada menos que de Óscar Guzmán Aragón, quien durante la gestión de Alfredo del Mazo se desempeñó como director general de Personal de la administración mexiquense entre septiembre de 2017 y abril de 2021, para después asumir el cargo de subsecretario de Administración.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el exfuncionario fue aprehendido en su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Condado del Valle, uno de los más exclusivos de Metepec.

Y es que todo esto surgió a partir de investigaciones que apuntan a su posible participación en una presunta red de venta de plazas dentro de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México.

Foto: SEGOB

Sin embargo, él no sería el único en la mira de las autoridades. Alrededor de 10 exfuncionarios públicos forman parte de la investigación ministerial y ya cuentan con órdenes de aprehensión.

Lo llamativo es que los involucrados no solo pertenecen a la administración de Alfredo del Mazo, sino que también habría funcionarios relacionados con el gobierno actual de Delfina Gómez Álvarez.

Hasta el momento ya suman cinco detenidos, quienes fueron trasladados al Centro de Prevención y Readaptación Social de Almoloya de Juárez para continuar con su proceso legal.

Por ahora habrá que esperar a que avancen las investigaciones para conocer si se ejecutan las órdenes de aprehensión pendientes y cuál era el alcance de la presunta red de venta de plazas.

Mientras tanto, será un juez quien determine la situación jurídica de las personas detenidas conforme avance el proceso, por lo que hasta ahora no existe una resolución que determine responsabilidades.