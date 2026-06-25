Lo que necesitas saber: Vinicius llegó a cuatro goles en el Mundial con Brasil

¿Cómo te caería un partido entre Brasil y Países Bajos en los Dieciseisavos de Final el próximo 29 de junio? Este partido se puede armar gracias a que Brasil cerró como líder del Grupo C, después de haberle ganado a Escocia, pero también gracias a Haití, que le incomodó a Marruecos, a la cual condenó al segundo lugar de este sector.

Brasil y Marruecos terminaron empatados en el Grupo C con siete puntos. El primer criterio de desempate es el duelo directo entre ambas selecciones, el cual terminó con empate 1-1 en la primera jornada. El segundo criterio es la diferencia de goles, y aquí la Verdeamarelha saca ventaja con 6, mientras que la de Marruecos se quedó en 3.

Neymar volvió a jugar / Mexsport

Brasil derrotó a Escocia en el regreso de Neymar

Brasil le ganó cómodo 3-0 a Escocia, con un doblete de Vinicius y otro gol de Matheus Cunha y en el cierre del juego Carlo Ancelotti le dio sus primeros minutos a Neymar, quien se perdió los dos primeros partidos por lesión. De esta manera, el jugador del Santos FC llegó a cuatro Mundiales disputados oficialmente.

Escocia no ofreció mucho. Es una selección con ganas, pero la neta no trae mucho (le caería bien a México en la siguiente ronda).

El equipo británico cometió varios errores defensivos que facilitaron la goleada de Brasil y por ahí el árbitro mexicano César Ramos les echó una manita al anular erróneamente un gol de Vinicius, aunque la responsabilidad de esta decisión es más del VAR que cruzó y mal influenció al silbante mexicano.

Haití ya se despidió del Mundial sin puntos, tras haber caído 4-2, pero al menos le hizo este perro golazo a Marruecos.

Grupo C

Brasil: 7 puntos

Marruecos: 7 puntos

Escocia: 3

Haití: 0

¿Entonces Brasil puede jugar contra Países Bajos?

Sí, Brasil podría encontrarse con Países Bajos en la siguiente ronda, ya que el líder del Grupo C, se enfrenta al segundo lugar del Grupo F, en el cual las opciones son los neerlandeses, Japón y Suecia (Túnez).

Brasil volverá a jugar el 29 de junio contra uno de estos tres candidatos, en Houston.

Marruecos jugará en México, en Monterrey, el mismo 29 de junio, contra el líder del Grupo F, que se puede ser Países Bajos, Japón o Suecia.

El Grupo F se define este jueves, a partir de las 17:00 horas y como están las cosas, Países Bajos tiene todas las de terminar como líder al enfrentar a Túnez, una de las peores selecciones del Mundial, mientras que Japón y Suecia definirían al sublíder.