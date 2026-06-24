Lo que necesitas saber: La fecha en la que se interpretó por primera vez "All You Need Is Love" ha sido tomada por fans para celebrar el Dïa Mundial de The Beatles.

El 25 de junio de 1967 el mundo entero conoció “All You Need Is Love”… y decirlo así no es exageración. The Beatles interpretaron este gran himno de amor y paz durante el programa Our World, el cual fue el primero en transmitirse vía satélite, consiguiendo llegar a más de 400 millones de personas en 26 países.

The Beatles / Foto: facebook.com/thebeatles

Lennon creó un himno del Verano del Amor… y un mensaje universal

Para dicho programa, cada país invitado presentó un número artístico. En Reino Unido, el encargado de elegir quien debía representar a la nación fue la BBC y no hubo duda: tenían que ser The Beatles. La banda aceptó y, aunque bien pudo tocar cualquiera de sus hits, John Lennon decidió componer algo especial para la ocasión… y lo hizo bajo la idea de mandar un mensaje sencillo pero poderoso, algo comprensible para todo el mundo. Así surgió “All You Need Is Love”.

¿Así nomás? Pues sí. Un genio como él sólo tuvo que agarrar un estribillo y de ahí comenzó a elaborar toda la letra. Lennon habló del amor como motor para la vida, para realizar todo, desde lo cotidiano hasta lo que parece imposible: vivir, cantar, aprender, compartir… salvar al mundo. “Es fácil… sólo necesitas amor”.

Se pensó en hacer playback, pero al final la banda decidió tocar en directo

De acuerdo con el libro All the Songs: The Story Behind Every Beatles Release de Jean-Michel Guesdon y Phillips Margottin, la idea original era filmar a The Beatles en sesión… de todas formas, por razones técnicas algunas de las partes iban a tener que ser con playback.

Las grabaciones iniciaron desde el 14 de junio y, en una de ellas, cada miembro de la banda agarró instrumentos que poco o nada conocían: John un clavecín, George un violín y Paul un contrabajo (sólo Ringo no experimentó). Había tiempo, ya que Lennon sabía toda la canción con letra y acordes. Quizás por esto, casi de última hora, avisó que él cantaría en directo.

John Lennon en “All You Need Is Love” / Captura de pantalla

El resto de la banda no se quedó atrás y tanto Paul y George también aceptaron el desafío de tocar en vivo sus instrumentos… otra vez Ringo no siguió al resto, aunque esta vez por motivos técnicos. En fin, fueron dos días de ensayos con una orquesta de 13 elementos y listo, el día llegó: el domingo 25 de junio de 1967, The Beatles tocaron completamente en directo “All You Need Is Love” desde los estudios EMI, hoy conocidos como Abbey Road Studios.

Todo un hito en la música. Abriendo con las primeras notas de La Marsellesa, para luego escuchar una y otra vez en coros “Love, love, love”, mientras John Lennon canta con una tierna honestidad sobre lo que él piensa que se necesita para que el mundo sea mucho mejor (muy nervioso, como el resto de la banda… ¿hasta masticando un chicle? Sí, así parece).

La interpretación fue un éxito y así se ve con la explosión de felicidad que hay al final de la canción. Todo un carnaval en el que los invitados coreando y bailando dentro de una lluvia de confeti y música, con la orquesta creando una de las codas musicales más hermosas y alegres que se puedan escuchar… un himno de toda una época (tocada en pleno “Verano del Amor”) con un mensaje sencillo, sincero y urgente.

The Beatles / Foto: facebook.com/thebeatles

Algunas curiosidades sobre All You Need Is Love

La emisión original fue en blanco y negro. Tiempo después se dio a conocer la versión a color.

Tiempo después se dio a conocer la versión a color. Luego de aquel problemita que tuvieron por haber dicho que eran “más populares que Jesús”, The Beatles se mostraron animados por tocar la canción. Aseguraron que se trataba de un “sutil anuncio publicitario sobre Dios”.

The Beatles / Foto: facebook.com/thebeatles

La banda le encargó a George Martin los arreglos de orquesta, pidiéndole meter “las melodías que más amara”. Así, el productor escogió “La Marsellesa” para la introducción, , “Greensleeves” y un pequeño fragmento de “In the Mood” de Glenn Miller para el cierre.

Así, el productor escogió “La Marsellesa” para la introducción, , “Greensleeves” y un pequeño fragmento de “In the Mood” de Glenn Miller para el cierre. Entre los invitados a la grabación estuvieron Mick Jagger, Brian Jones, Keith Richards, Keith Moon, Eric Clapton, Marianne Faithfull, y Graham Nash.

Mick Jagger en “All You Need is Love” / Captura de pantalla