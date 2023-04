Si de algo no podemos quejarnos este 2023 es de toda la música que ha salido en los primeros meses del año. Y es que muchas bandas y artistas que nos encantan lanzaron rolas y discos muy rifados. Sin embargo, por acá estamos emocionados porque The Mars Volta está de vuelta con un álbum muy especial: Que Dios Te Maldiga Mi Corazón.

Como recordarán, después de casi una década, Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez-López revivieron a The Mars Volta con un pequeño tour (que incluso pasó por la CDMX) y también lanzaron su séptimo material discográfico. Aunque eso sí, ambos nos dejaron muy claro que este proyectazo regresó por un buen rato.

Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala de The Mars Volta/Foto: Cortesía/Clemente Ruiz.

Ahí les van 5 razones para escuchar ‘Que Dios Te Maldiga Mi Corazón’ de The Mars Volta

Y es que The Mars Volta anunció con bombo y platillo nuevas fechas para el 2023, donde por supuesto, incluyeron una vez más a México. Pero entre los planes más emocionantes de la banda está el lanzamiento de Que Dios Te Maldiga Mi Corazón, un disco acústico y algo completamente diferente a lo que la banda nos tiene acostumbrados.

Afortunadamente, este 21 de abril por fin está disponible –y completito– este material discográfico de Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala. Pero si ustedes aún no lo han escuchado y andan dudando en darle oportunidad, acá les contamos algunas razones por las que no se pueden perder este discazo de The Mars Volta.

Portada de ‘Que Dios Te Maldiga Mi Corazón’ de The Mars Volta/Foto: Clouds Hill

En este disco escuchamos una nueva faceta de The Mars Volta

Cuando pensamos en The Mars Volta, siempre se nos vienen a la mente sus rolas ponchadas llenas de cambios, ritmos y múltiples instrumentos, así como las enérgicas presentaciones que dan en vivo. Sin embargo, para Que Dios Te Maldiga Mi Corazón, la banda le baja a los decibeles para mostrarnos otra faceta que no les conocíamos (del todo).

Y para ser honestos, es maravilloso que en estos tiempos, donde la industria musical cambia constantemente y las tendencias son totalmente otras, una banda como The Mars Volta se atreva a sacar un disco acústico cuando parte de su sonido casi siempre ha sido distorsionado. La verdad, se agradece que hayan tomado el riesgo de salir un poco de su zona de confort para darnos una visión muy íntima de este grupazo.

En ‘Que Dios Te Maldita Mi Corazón’ conocemos el origen de las canciones de ‘The Mars Volta’

Otro punto que consideramos importante como para escuchar Que Dios Te Maldiga Mi Corazón, es que gracias a este álbum, podemos checar el origen de las rolas del disco homónimo de The Mars Volta, pues así como cualquier otra banda, estamos seguros que Omar y Cedric compusieron estos temazos con una idea en la cabeza y acompañados de una guitarra clásica.

Para los fans de hueso colorado o para cualquier amante de la música, será fascinante echarle oído a cómo evolucionaron las rolas que terminaron apareciendo en The Mars Volta, pues en algunos casos, suenan muy distintas a las versiones que aparecieron en septiembre de 2022. Así que si ustedes son unos melómanos curiosos, esto les encantará y volará la cabeza al mismo tiempo.

The Mars Volta nos demuestran (una vez más) que son unos musicazos

Sobra decir que desde sus orígenes –y hablamos desde antes de The Mars Volta–, Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez-López dejaron muy claro que eran unas mentes maestras musicales, unos verdaderos genios. Sin embargo, nunca está de más reafirmarlo y Que Dios Te Maldiga Mi Corazón es la muestra perfecta de esto.

Y no lo decimos a la ligera, pues tanto la interpretación vocal de Cedric (que se siente muy cercana, casi como si cantara frente a ti) como los arreglos impresionantes que armó Omar nos demuestran (una vez más) que son unos musicazos y que extrañábamos muchísimo que trabajaron juntos en The Mars Volta.

The Mars Volta tocando en vivo/Foto: Getty Images

Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala regresan a sus influencias latinas

Algo que siempre nos ha gustado de los integrantes de The Mars Volta es que jamás han negado sus orígenes, pues a pesar de vivir en Estados Unidos desde muy jóvenes, siempre han sacado a relucir sus influencias latinas y se siente orgullosos por eso. Sin embargo, en Que Dios Te Maldiga Mi Corazón llevaron esto al siguiente nivel.

¿Por qué lo decimos? Bueno, pues es evidente que The Mars Volta agarró muchísimos elementos de la música tradicional mexicana, puertorriqueña y caribeña para grabar este disco acústico. Y la neta es que suenan brutales esos instrumentos y ritmos combinados con las letras llegadoras, como si hubieran sido escritas para tocarlas e interpretarlas de esta manera.

No sabemos cuánto tiempo tardará The Mars Volta en sacar “música nueva”

Por último pero no menos importante dentro de las razones para escuchar Que Dios Te Maldiga Mi Corazón es algo que seguramente los hará ir corriendo a darle play, pues podría ser lo poco de “música nueva” que The Mars Volta lance en un buen rato.

Y no lo decimos porque vayan a descansar a la banda otra vez, sino porque Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala andarán de gira durante gran parte del 2023 y lo más probable es que no tengan tiempo para entrar al estudio y grabar rolas recientes. Así que ya lo saben, hay que escuchar hasta el cansancio este disco de The Mars Volta, ¿ustedes ya lo checaron?