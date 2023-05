En la industria de la música, cuando se habla de festivales, quizá los que más resuenen son varios de los que se realizan en Estados Unidos y Reino Unido. Pero desde hace un tiempo, España le han entrado al quite en la escena festivalera mundial con eventos como el Primavera Sound, que se ha mandado algunos de los mejores carteles y line-ups cada año.

Con ello el festival, que se ha internacionalizado llevando su franquicia a países Portugal y a Sudamérica, además de convertirse en un destino importante para los amantes de los festivales alrededor del mundo.

Logo del Primavera Sound. Foto: Getty.

¿Les late si hacemos un recorrido por su historia? Por acá, repasamos algunos de los mejores carteles del Primavera Sound a lo largo de los años en que se ha realizado. Ahí nos cuentan cuál es su favorito.

Los mejores carteles del Primavera Sound en la historia

Primavera Sound 2005 es inolvidable

Es justo decir que el festival desde sus inicios tuvo carteles muy destacados, con uno o dos headliners legendarios y algún artista actual sobresaliente. Pero también es cierto que el del Primavera Sound 2005 puede ser considerado uno de los primeros que plagó su line-up de muchos grandes actos.

New Order, Iggy Pop and The Stooges, Sonic Youth, The Human League, Arcade Fire, Broken Social Scene, Echo and The Bunnymen… Vaya combo, ¿no lo creen? Y si esto les parece destacado, se pone mejor con los años.

La edición 2008 llevó a Portishead y MGMT como actos principales

¿Un festival con Portishead y MGMT en el line-up? Una joya sin duda. Por eso, para muchos la edición 2008 está entre los mejores carteles del Primavera Sound. Las leyendas del trip-hop británicas son espectáculo seguro, además de que los liderados por Andrew VanWyngarden estaba en su mero apogeo tras el lanzamiento del sensacional Oracular Spectacular.

Por supuesto que no podemos obviar la presencia de Public Enemy, que seguro deleitó a la gente cercana a la poderosa escena del rap de España. Dinosaur Jr, Animal Collective, Bon Iver, Cat Power y Vampire Weekend complementaron el cartel, con más actos junto a ellos. Aquí el arte de esa entrega.

La entrega del 2013 del Primavera Sound estuvo chida

Entramos a la década de los 2010 con un cartelazo de aquellos que nos hacía querer gastar los ahorros para lanzarnos a Barcelona y disfrutarlo al máximo. Y es que nomás de verlo, uno siente envidia (no sabemos si de la buena) por aquellos que pudieron asistir a esa edición.

Imagínense tener a Phoenix, Blur, Nick Cave, Animal Collective (algunas de las bandas que han sido invitadas recurrentes del festival) y The Postal Service como headliners. Un cartel a la altura de cualquier festival gringo o británico.

Y además, con unos jóvenes Tame Impala y James Blake que apenas empezaban a despegar en grande… Cómo se antoja regresar en el tiempo y vivirlo, ¿sí o no?

Imagen del Primavera Sound 2013. Foto: Especial.

La edición 2014, entre los mejores carteles del Primavera Sound jamás vistos

¿Uno de los mejores carteles del Primavera Sound jamás vistos de la historia? Dependerá del gusto de cada quién, pero este tiene potencial para estar en cualquier top. Y es que cada uno de los tres días que duró el festival, tiene un combo de headliner para volverse loco (en el buen sentido).

Nomás imagínense lo que debió ser ver a Arcade Fire, Queens of the Stone Age, Disclosure, St. Vincent, Metronomy, CHVRCHES… EN UN SOLO DÍA. Porque los días siguientes tuvieron a más artistazos.

The National, Pixies y Slowdive para el siguiente día, además de Nine Inch Nails y Kendrick Lamar para la tercera jornada del festival. Ufff, la neta es que este sí tiene potencial para llevarse el título al mejor Primavera Sound de todos los tiempos.

Imagen ilustrativa. Foto: Primavera Sound.

Primavera Sound 2018 no se queda atrás

Ya con el hecho de tener a Björk como una de tus cabezas de cartel, en automático debes estar entre los mejores carteles del Primavera Sound. Pero no solo ella brilló en esta edición.

Nick Cave & The Bad Seeds, The War On Drugs, Belle & Sebastian, CHVRCHES, Arctic Monkeys, Lorde, A$AP Rocky… Potente este line-up, eh. Chulada sin duda.

Imagen del Primavera Sound 2018. Foto: Especial.

El del 2022 seguro que está entre los mejores carteles del Primavera Sound (a pesar de una cancelación)

Después de las cancelaciones por pandemia no solo vino la calma, sino que el Primavera Sound de nuevo se mandó un cartel muy destacado. Hasta se dieron el lujo de que a pesar de la cancelación de Massive Attack, todavía hubiera shows imperdibles.

Pavement, Tame Impala, The National, Jorja Smith, Gorillaz, The Strokes, Tyler, The Creator, Beck, Disclosure, Interpol, Dua Lipa, Yeah Yeah Yeahs… La neta es que este es uno de esos carteles que demuestran que el Primavera Sound está a la altura de Coachella, del Glastonbury o del festival que nos digan.

Imagen ilustrativa. Foto: Primavera Sound.