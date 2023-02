La escena musical mexicana tiene en Gran Sur a uno de los proyectos más interesantes de los últimos años, sin duda. Y es que si algo nos queda claro, es que pocos grupos actualmente –tal vez ninguno– balancean de manera tan llamativa el rock con la música tradicional de nuestro país.

De un modo u otro y en relativamente poco tiempo, el Chá, Iñaki Vázquez, Sofi Mayen y Elohim Corona, que ya conocemos por su amplio recorrido musical de hace rato, han llevado el concepto del folk-rock mexicano a un nivel diferente, refrescante y único.

Pues bien, Gran Sur se prepara para dar un concierto muy especial en el Lunario del Auditorio Nacional el próximo 15 de febrero y por acá, repasamos algunos datos y puntos para entender por qué son una de las bandota imperdible; uno de los proyectos musicales más innovadores en México de los últimos años.

Como les decíamos, ya conocemos a los miembros de Gran Sur por su extenso recorrido musical con otras bandas muy reconocidas (Fobia, Moderatto, Isis, etc). Pero en lo que respecta a Iñaki y Chá, ellos ya tenían planeada a esta banda desde hace tiempo; más o menos unos 20 años.

La idea era que fuera un dueto, con la colaboración de diferentes artistas. Y así fue como en un momento determinado, una de las cantantes con las que planeaban colaborar era Sofi Mayen. Ella nos contó en una entrevista con la banda que incluso habían hecho una rola, pero esta última se perdió:

“Ya tenían el proyecto Chá e Iñaki desde hace mucho tiempo, lo venían cargando pero no sabían cómo ejecutarlo. Al principio, querían que solo fuera un dueto e ir haciendo una serie de colaboraciones con más personas… Me acuerdo que, antes de que todo arrancara, un día me dijeron: ‘vamos a juntarnos a componer porque tenemos un proyecto y nos gustaría arrancarlo con una canción que queremos escribir contigo’… Hicimos la canción y la perdimos.

Sofi Mayen en entrevista para Sopitas.com