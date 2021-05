¡Sabino dará un concierto gratis a través de Vans Channel 66!

Hace un tiempo te hablamos por acá sobre Vans Channel 66, una plataforma online que transmite programas desde Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Ciudad de México a todo el mundo, y que la neta ha cumplido con su objetivo de ser un apoyo para la difusión de la escena musical, el arte y la cultura pop a través de varios talleres, shows en vivo conducidos por embajadores de la marca y sesiones musicales. Lo que sea de cada quién, sí se han rifado con contenido buenísimo.

Una de las cosas más chidas de esta plataforma es que ha servido para crear comunidades entre personas con diversos intereses, y es que cada sede sirve como un centro de contenido para que los invitados puedan dar a conocer sus raíces, nos cuenten sus historias culturalmente significativas y al mismo tiempo tengan la oportunidad de dar a conocer su trabajo sin importar fronteras.

Esta ocasión Sabino será el encargado de armar la fiesta a ritmo de su sonido característico, #SabHop (como él lo ha bautizado), en el que caben todos los géneros. Ahí pa’que te des un quemón a qué suena esto, échale un ojo a “Los raros de la clase” o “Nueve quince”, que seguro las conoces y hasta te las sabes, y si no, es momento de que vayas aprendiéndotelas y saques todo el flow porque muy probablemente las toque en esta presentación junto con otras de sus rolas ya clásicas como “Me puse pedo”, “Los enamorados” o “Jalo”.

Vale la pena que le eches un ojo, pues Sabino ha estado haciendo cosas súper interesantes, tanto en la escena musical como en la industria del entretenimiento en general.

¿Cómo, cuándo y dónde?

– Sabino

– Jueves 27 de mayo a las 8pm

– Por Vans Channel 66

Te recomendamos que te des una vuelta por la programación de Vans Channel 66, “Off the Wall & On the Air” para que conozcas todo el contenido que nos ofrecen sin interrupciones de lunes a viernes, lo mejor de todo es que es gratuito y hay para todos los gustos.