El festival Hipnosis 2024 ya dio a conocer su cartel de este 2024, donde AIR, The Kills y Slowdive serán algunos de los actos principales.

Con el sexto mes del año respirándonos en la nuca, muchos ya esperamos ansiosos a la segunda tanda de conciertos y festivales que habrán en México, una que pinta para no decepcionar a nadie. Y si no, nomás vean el cartelazo que trae el festival Hipnosis para su edición de 2024.

Sí, este miércoles 29 de mayo y a través de sus redes sociales, Hipnosis dio a conocer la tanda de artistas y bandas que tocarán el próximo 2 de noviembre en el Club Deportivo La Campana, siendo los de AIR una de las grandes sorpresas del evento. ¡¿Quééé?!

AIR regresará a México como headliners del festival Hipnosis 2024. Foto: Getty Images

El festival Hipnosis 2024 dio a conocer su cartel para este año

Apenas en noviembre del año pasado les contábamos que el dúo francés de música electrónica había confirmado una gira para conmemorar el 25 aniversario de Moon Safari, su disco debut que revolucionó la música electrónica en ese entonces y el cual se volvió precusor del ‘spacepop’.

En ese entonces nos preguntábamos si AIR tenía mapeado visitar México con dicho disco y efectivamente, Jean-Benoît Dunckel y Nicolas Godin no nos decepcionaron, pues vendrán como headliners del festival Hipnosis 2024, el cual como seguro leyeron más arriba, cambió de sede al Ajusco.

Acá les dejamos el cartel del Hipnosis 2024:

Este es el impresionante cartel de Hipnosis 2024 con AIR, Slowdive, The Kills y más/Foto vìa Facebook: Hipnosis

AIR, The Kills y Slowdive serán uno de los actos principales de este año

Como ya se dieron cuenta, AIR no es el único artista que nos sorprende del anuncio del festival Hipnosis 2024 (con el que marcan su regreso a México tras 8 años) Slowdive y The Kills son las otras cartas fuertes del evento organizado por Grupo Indie Rocks.

En el caso de la banda liderada por Rachel Goswell, su regreso a México será para promocionar su quinto disco de estudio, Everything is Alive, que lanzaron el año pasado. Aunque también tenemos ganas de escuchar cosas del ‘Slowdive’ (2017), el primer álbum que lanzaron luego de 22 años de ausencia.

The Kills también regresan a México como parte del festival. Foto: Getty Images

Hipnosis 2024 se realizará en el Ajusco el proximo 2 de noviembre

Con The Kills la historia no es diferente. El año pasado Alison Mosshart y Jamie Hince lanzaron ‘God Games’, el primer disco de la banda en siete años de ausencia y con el que incluso tuvimos una charla de 15 minutos donde nos dieron varios detalles y curiosidades en el proceso creativo de la placa.

Hipnosis 2024 también incluyó a otros talentazos como Mildlife, High on Fire, Frankie and the Witch Fingers, El Shirota y otros más que van a contribuir para hacer de esta edición 2024 una de las más épicas en la historia del festival Hipnosis.

Foto: El Shirota (Facebook)

Así estarán los precios de los boletos para Hipnosis 2024

En el tema de los boletos, el festival Hipnosis dio a conocer ya los precios de los boletos de las primeras fases para el evento del 2 de noviembre, mismas que estarán disponibles a través del sistema de Full Pass Ticket (acá les dejamos el link de compra) y con los siguientes costos:

General – $2000 pesos

VIP – $3400

Y no es por nada, pero les recomendamos que vayan comprando sus boletos cuando tengan la oportunidad, pues con este cartel seguramente no tardan en agotarse las entradas para el Hipnosis 2024. Luego no digan que no les avisamos.

Foto ilustrativa: Hipnosis (Facebook)

También habrá camping en el festival y transporte para el Club Deportivo La Campana

Ahora bien, tenemos claro que para algunos será un tema ir y venir del Club Deportivo La Campana. Es por eso que además de la entrada al Hipnosis, también están vendiendo boletos de camping y transporte, para que su única preocupación sea pasarla bien con AIR y todo este cartelazo.

Para que vivan la experiencia completa de Hipnosis 2024, el festival les dará chance de acampar del 1 al 3 de noviembre y en la zona de camping, luego de armar su casa y toda la cosa, podrán disfrutar de zona de merch, opciones gastronómicas y de bebidas, acceso a corriente eléctrica, baños y regaderas… así como lo leen.

En cuanto al transporte, armarán viajes redondos desde 5 rutas estratégicas de la CDMX y en diversos horarios de salida para que todos los que se lancen al festival regresen seguros a casa (aunque pronto soltarán más detalles al respecto). Pero mientras tanto, a continuación les dejamos los precios para estos servicios, los cuales pueden comprar en el mismo link de Full Pass Ticket.

Camping – $850 pesos

Transporte – $200

¿Qué les parece? ¿Están listos para el Hipnosis 2024? ¿A quién veremos por allá el próximo 2 de noviembre?

