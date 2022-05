A los diecinueve años, Alfie Templeman nos regala un primer disco que juega con elementos del dream pop, algunos riffs pegajosos de guitarra y muchas melodías que viven sin pagar renta en nuestra cabeza, y que tarareamos sin parar. Así que agárrate porque te contaremos por qué no debes perderlo de vista.

En este lanzamiento autoproducido –con la participación de Kieran Shudall de Circa Waves– Alfie quiere ponernos en el groove con un pop con muchísimos elementos de R&B y Funk, ideal para el inicio del verano.

Composición y producción sin limitantes

El joven músico inglés no escatimó al planear los instrumentos y elementos sonoros que incorpora en Mellow Moon, ya que rola tras rola usa una variedad de sintetizadores, metales, cuerdas y percusiones, sin temer darle el protagonismo por momentos a sonidos distintos a su guitarra o voz.

Destaca “Take Some Time Away”, con una elegancia espectacular, en una canción misteriosa que vemos perfecto funcionando como tema de película o serie. Alfie nos da una letra madura sobre salir a tomar un poco de aire y desconectarse de las redes sociales, para sentir ser humano alejado de un mundo que nos exige estar conectados 24/7.

Foto: Cortesía

Los sintetizadores que usa Alfie nos llevan al dream pop, y hasta son consecuencia de los temas espaciales que toca a lo largo del disco. La canción que da nombre al disco lo muestra, con un coro en el que el sintetizador y la voz van en paralelo en una canción dulce sobre amor, que habla también sobre dejar el día atrás y transportarse a un lugar especial, aunque sea mentalmente.

Ahhh, y ojo, porque una de las mejores cosas que están pasando con Alfie es que para celebrar este álbum debut, se asociaron con Amazon Music y Twitch UK en una activación especial para el programa de artistas ‘Amazon Breakthrough’: ‘Bienvenido a Mellow Moon‘, en donde básicamente se creó un mundo virtual a gran escala en Minecraft.

Alfie y su banda se echaron unas rolas en vivo del nuevo disco a través de sus avatares personalizados de Minecraft – muy estilo festival– y se le unieron artistas como Thomas Headon, Everything Everything, The Vaccines y más. Se diseñó como un campo de festival, equipado con todo, desde escenarios de actuación, un área de comida y bebida, un carnaval, Y buggies lunares para que viajen los avatares sobre el terreno. Es más, hasta crearon un espacio en donde los fanáticos podían completar 20 búsquedas del tesoro para ganar premios exclusivos.

Amor e ilusión en sus letras

Se nota la emoción sin restricciones de Alfie en temas románticos en una rola como “Colour Me Blue”, cursi y aventada (awwwww), con la que dice sin censura que quiere estar con alguien pase lo que pase. En un tema liderado por el bajo y su voz, no podemos más que bailar en una rola uptempo con un pegajoso “I could be, i could be somewhere with you, colour me, colour me, colour me blue”:

“Galaxy” y “3D Feelings” dan cuenta de lo romántico que es Alfie, pero muestra la cantidad exacta para no caer en algo sumamente cursi y monótono, ya que tiene las palabras exactas para decir que los sentimientos que alguien le provoca son tan nítidos que los siente en tercera dimensión. No es el letrista amoroso convencional. ¡No, señor!

Versatilidad en subgéneros del pop

Alfie no teme moverse entre géneros y subgéneros. Por momentos, y más cuando decide integrar un solo de guitarra, no puede esconder la influencia del rock clásico, pero tiene guiños al funk, bossa nova, R&B y hasta al disco.

“You’re A Liar” tiene referencias sonoras innegables a proyectos modernos como Jungle, sobre todo en el coro, aunque la voz de Alfie le da esa identidad dentro de su disco debut. “Broken” nos lleva al terreno de un pop funk pulido y feliz, en una celebración para la gente de la edad de Alfie, sobre encontrarse y manifestar lo perdido que se puede estar antes de tener momentos de claridad.

El momento más electrónico lo tenemos en “Do It”, una burla sobre los momentos de procrastinación y esas mañanas en las que de plano no queremos salir de la cama. Alfie muestra un lado humorístico en una celebración a la flojera.

Foto: Cortesía

Para este lanzamiento, Alfie se lució con las ediciones físicas que pueden checar por acá, y es que no es para menos, es un gran debut de un músico muy joven, que seguramente continuará desarrollando su estilo y entregando un pop pensado y muy fino.

Como extra, les dejamos este cover que apenas salió ayer que Alfie le hace a “As It Was” de Harry Styles, quien estrenó disco la semana pasada, ahí pa’ que se den un quemón: