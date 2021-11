Alice Glass nos pone a bailar con la rola “Baby Teeth” y anuncia su nuevo disco

Agárrense que el arranque del 2022 luce prometedor en lo que respecta a lanzamientos musicales. Varios artistas ya tienen en la mira nuevo material para iniciar con todo el año venidero y ahí, la mismísima Alice Glass también está lista para hacerse un espacio que además, será su regreso a las andadas.

La cantante anunció oficialmente la salida de su disco PREY // IV para el mes de enero próximo. Y eso no es todo pues el notición viene acompañado con una nueva rolita llamada “Baby Teeth”, llena de texturas electrónicas dance y el eufórico sello que la artista suele imprimirle a sus temas.

Alice Glass anuncia su disco debut solista con “Baby Teeth”

Han pasado prácticamente siete años desde que Alice Glass dejó a Crystal Castles y desde entonces, los fans se han mantenido al tanto de lo que la canadiense hace respecto a su carrera musical. Como recordarán, por ahí de 2017 le mostró al mundo un interesante EP homónimo y al año siguiente, algunos sencillos aislados que nos mantenían al tanto de que andaba componiendo material.

Después de eso, ha habido un largo rato en el que no hubo muchos anuncios… hasta ahora. Luego de que a principios de este lanzara el tema “Suffer and Swallow”, la cantante regresa con un nuevo sencillo llamado “Baby Teeth” para anunciar oficialmente lo que será su álbum debut solista de larga duración.

Este viernes 19 de noviembre y con toda la vibra del fin de semana, Alice Glass reveló que su nuevo disco se llamará PREY // IV y está listo para lanzarse el 28 de enero del 2022. En el anuncio, también se reveló la portada del sencillo y el nombre de las 13 pistas que compondrán el material discográfico.

Por otro lado, la artista canadiense comentó en un comunicado que su nuevo sencillo, el ya mencionado “Baby Teeth”, es una rola con la que los fans podrán bailar incluso si están tristes, además de que es un track que habla sobre sentirse un poco desesperado. “Siempre habrá personas que se aprovechan de los demás para su propio beneficio, a veces arruinando vidas por los placeres egoístas más fugaces. Esta es la naturaleza humana y duele demasiado pensar en ello”, menciona Alice.

“El único poder que sentimos que nos queda es decir, ‘Oye, no puedes lastimarme, porque yo me lastimo primero. Me he adelantado’. Es desolador, pero esta es una realidad con la que muchos de nosotros luchamos. No es justo. Nunca lo será“, agregó Alice. Acá les dejamos la canción.

Tracklist de ‘PREY // IV‘

A continuación, les dejamos la lista de canciones que aparecerá en PREY // IV de Alice Glass:

1. Prey

2. Pinned Beneath Limbs

3. Love Is Violence

4. Baby Teeth

5. Everybody Else

6. The Hunted

7. Fair Game

8. Witch Hunt

9. Suffer and Swallow

10. Suffer in Peace

11. Animosity

12. I Trusted You

13. Sorrow Ends