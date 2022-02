Alice Glass nos cuenta el intenso camino hacia su debut como solista con ‘PREY//IV’

Si algo nos ha quedado muy claro es que este año no nos faltará la música. Desde hace ya un buen rato, varios artistas y bandas anunciaron que en los próximos meses estrenarán discos que nos emocionan muchísimo. Sin embargo, hay quienes también nos sorprendieron revelando que estaban trabajando en proyectos bastante especiales, tal es el caso de Alice Glass, quien después de muchos años está de vuelta con rolas recién salidas del horno.

Fue en 2015 cuando la cantante canadiense se estrenó como solista lanzando su primer sencillo llamado “Stillbirth”. A partir de ese momento, publicó algunas otras canciones hasta que dos años más tarde vio la luz su EP debut homónimo. Desde entonces nos ha presentado más temas que nos dejaron con la boca abierta, pero todavía le falta dar el siguiente paso en su carrera, como mostrarnos un material discográfico de larga duración.

Alice Glass estrenó su primer disco en solitario y platicamos con ella

Sin embargo, en los últimos años, Alice Glass estuvo trabajando precisamente en un disco que pasó por varios retrasos. A finales de 2021, anunció con bombo y platillo que después de mucho tiempo esperándolo, este año por fin escucharíamos su primer álbum en solitario y para calmar nuestras ansias, estrenó varios sencillos como “Baby Teeth”, “Fair Game” y “Love is Violence”, que aumentaron por completo las expectativas.

Finalmente, este 16 de febrero ya podemos disfrutar en plataformas digitales el material debut de la artista canadiense, PREY//IV y aprovechando el lanzamiento del disco, tuvimos chance de platicar largo y tendido con Alice sobre el camino musical que ha recorrido hasta este momento por su propia cuenta, lo importante que es hablar sobre temas fuertes por los que todos hemos pasado y mucho más. Chequen a continuación la entrevista.

El inicio de una interesante carrera en solitario

En 2014 y para sorpresa de muchos, Alice Glass reveló a través de su cuenta de Facebook y Twitter que dejaba Crystal Castles por razones personales. Año más tarde nos enteramos los fuertes motivos que la llevaron a abandonar el dúo, pero lo que dejó muy claro era que quería seguir componiendo música aunque fuera en solitario. Sin embargo, el proceso para trabajar en su propia música ha sido largo y por momentos un tanto complicado.

“Es otro tipo de experiencia cuando sientes que no hay alguien más mirándote o detrás de ti de manera creativa. Puede ser muy complicado y pesado trabajar con alguien más, sobre todo porque existe la posibilidad de que te juzguen y eso por supuesto que te frena como artista. Creo que lo más valioso que tengo en este momento es que puedo expresarme libremente y de una manera más profunda que antes simplemente no podía. Es difícil empezar desde cero, no importa si se trata de un proyecto musical o cualquier cosa en la vida, eso siempre representará un desafío. En mi caso, no quería estar con la misma disquera o manager porque fue un momento devastador para mí (en referencia a lo que vivió en Crystal Castles), así que quería hacer todo por mi propia cuenta. Aunque también considero que era un poco ingenua al pensar que escaparía de las cosas turbias que existen en la industria y que me encontraría con personas decentes. A veces es inevitable toparte con estas situaciones o gente con más poder que tú o tus ideas, es realmente complicado, pero he aprendido a levantarme por mí misma de cualquier tipo de circunstancias y decir ‘al carajo’, ahora me pongo primero a mí y mi visión artística antes que cualquier cosa”.

Crear un disco oscuro pero a la vez lleno de esperanza

En medio de todo este enorme proceso de cambio y exploración personal, Alice Glass comenzó a componer lo que sería su primer material discográfico. Han sido muchos años de empeño y trabajo, pero este 2022 tenemos chance de escuchar PREY//IV y podemos decirles que es un álbum que representa por completo lo que hemos visto estos últimos tiempos, pues tiene pasajes oscuros que por momentos nos regalan una luz de esperanza.

“Definitivamente siempre he amado escuchar música triste y creo que todo lo que he escrito en este tiempo ha sido una manera de expresar la depresión con la que he lidiado. No lo sé, probablemente en el futuro componga música feliz, pero no es algo en donde tenga enfocada mi mente en este momento. (El proceso del disco) ha sido catártico porque como tú lo has dicho, el álbum se siente como una pieza única y realmente no es algo que haya planeado o que me interesara hacer justo ahora. Siempre escribo desde la oscuridad pero creo que en el fondo de nosotros siempre existe un poco de esperanza, esa flama que nos levanta cuando más lo necesitamos y es probable que con estas canciones, el público tenga ese mismo sentimiento. Suena un poco tonto pero es verdad”.

Hablar a través de la música sobre temas que actualmente son importantes

Para nadie es un secreto que en estos momentos, estamos pasando por una etapa de abrir los ojos y despertar nuestra consciencia sobre temas que antes no tenían tanta importancia, como la vulnerabilidad e incluso las relaciones tóxicas. Eso se puede notar en la música, pues hay un montón de artistas que están componiendo canciones al respecto y luego de todo lo que ha pasado, Alice Glass tampoco se quedó callada y habló de ello en canciones como “Love is Violence”

“Supongo que (el mensaje para sus fans en estas canciones) es que no están solos. Lamentablemente es más común de lo que parece que se aprovechen de ti, que abusen de ti, te manipulen y engañen para hacer cosas que no quieres. Creo que quiero que estas canciones sean una especie de banderas rojas y las personas que las escuchen se den cuenta de que pueden levantarse por sí mismas de situaciones como estas, porque puede quitarte años de vida o incluso la propia vida. Quería poder ayudar de alguna manera y usar mi voz para hablar de esta clase de cosas horribles por las que yo también he pasado, porque también pienso que ayuda que más voces que han vivido situaciones similares hablen sobre esto, en lugar de ver el asunto desde el lado del victimismo y a partir de ahí, empezar a abrirse y ver la realidad más de cerca. Toda la música que amo históricamente se ha escrito desde el punto de vista vulnerable y creo que eso es una plataforma para expresarte de manera personal, no es algo con lo que estuviera tan cómoda, porque antes era más política en mis letras y usaba metáforas, pero me agrada haberlo hecho porque me siento liberada”.

La importancia de mostrar la perspectiva de la víctima y el abusador

Algo bastante interesante dentro de la rola “Fair Game”, es que además de hablar sobre el pesado sentimiento que carga una víctima de abuso, también nos muestra el punto de vista del victimario. Como en todo, es relevante conocer ambas versiones para poder construir una sola historia, y en el caso de Alice Glass, tomó la perspectiva del abusador para componer esta canción y así superar un trauma con el que cargo durante muhcos años.

“La verdad es que al principio usé esta herramienta narrativa como una especie de ejercicio terapéutico porque son la clase de cosas que he escuchado durante mucho tiempo. Y entre más te adentras a la canción, el ambiente se siente más tenso y para ser honesta no sabía si publicarla, porque todas las palabras de la letra las tuve en la cabeza durante un buen rato y me lastimaban. Pero al final me di cuenta que eran frases tontas y que representan cómo los abusadores pueden usarlas junto con otros clichés para engancharte. Aunque las víctimas y sobrevivientes son muy diferentes, y parecía que era importante mostrar lo idiotas y ridículas que son esas palabras por separado, pero que en el pasado tuvieron un enorme poder sobre mí”.

El sabor mexicano en el video de uno de los sencillos

Además de componer canciones crudas y sumamente personales, Alice Glass se dio a la tarea de crear visuales que representaran a la perfección lo que plasmó en letra y música. Y el ejemplo de esto es el videoclip de “Baby Teeth”, en el que la cantante canadiense vuelve a colaborar con el artista mexicano Lucas David y el estudio Astra Zero. El resultado es un trabajo alucinante que muestra esta nueva faceta de su carrera.

“Lucas es uno de mis artistas favoritos en todo el mundo. Me siento muy afortunada porque nuestras ideas se relacionan entre sí y eso se puede ver tanto en la representación visual como en su relación con la música. Me escribió y me mandó varios conceptos que se parecía a ‘Alicia en el país de las maravillas’ pero con otra clase de iconografía y eso me sorprendió porque no había cartas o conejos mágicos, y en su lugar mostró mi transformación a una Reina Roja bastante sangrienta. Es increíble lo que Astra Zero y Lucas hicieron con este visual, estoy sumamente satisfecha y agradecida con su trabajo”.

El mejor recuerdo que tiene Alice Glass de México

Sabemos que la relación de Alice Glass con México es enorme. No solo no decimos por todas la veces que nos ha visitado para tocar o simplemente para conocer los rincones de nuestro país, también porque en 2017 y luego del terremoto del 19 de septiembre, donó parte de las ganancias de su mercancía para los esfuerzos de rescate y reconstrucción en la CDMX. Es por eso que tiene un montón de recuerdos de sus fans mexas y de la gente en general.

“Cuando empiezas con una banda siempre das pequeños shows, nadie te conoce y eso puede ser muy complicado cuando buscas que la gente baile. Recuerdo que días antes de que visitáramos por primera vez México, terminamos una gira por Europa que fue muy deprimente porque no ganamos nada de dinero y el público era muy complicado, no se movían ni hacían gestos. Pero el show que dimos en México resultó ser muy divertido y quería que todas nuestras presentaciones fueran así, bailar con los fans y armar un moshpit. Definitivamente (su primera visita a nuestro país) fue un punto de inflexión y eso de inmediato hizo que me quedara en la banda”.

La representación femenina en la industria parece no ser diferente

En los últimos años hemos visto más espacios dentro de los festivales y foros del mundo para un montón de actos femeninos impresionantes. Sin embargo, también hay que ser honestos, los lugares que les dan no siempre son suficiente para las miles de artistas talentosas que están por ahí, esperando que les den una oportunidad. Y por supuesto que Alice Glass piensa que se necesita más representación para las mujeres dentro de la industria musical.

“En mi experiencia, como una mujer que estuvo de gira durante casi ocho años, siempre checaba el lineup y seleccionaba a los artistas que conocía por día, pero había ocasiones en las que solamente estaba yo en el cartel. No diré nombres pero esto pasó muchas veces, y no quiero tomar una postura agresiva pero creo que se necesita cambiar todo esto porque hay artistas muy talentosas buscando un espacio. Ojalá que pronto esto sea muy diferente”.

Después de todo, los golpes de la vida dejan lecciones valiosas

Durante casi 16 años, Alice Glass ha tocado en grupo y por su cuenta por todo el mundo, ha hecho un montón de cosas interesantes y tiene una carrera en solitario que hasta el momento nos ha sorprendido gratamente. Es por eso que alguien con su trayectoria ha aprendido muchísimo a lo largo del camino y quizá lo más valioso que la música le enseñó a esta cantante es que siempre tienes que ser honesto y así, conectarás con personas con la misma mentalidad.