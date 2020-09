The Beatles, The Specials, Etta Jones: 10 de los mejores covers de Amy Winehouse

A pesar de que Amy Winehouse alcanzó la fama en 2007 gracias al disco Back to Black, desde los inicios de su carrera mostró gran influencia en la vieja escuela del jazz, blues, R&B y otros géneros clásicos que este 2020 han tomado cierta importancia con nuevas voces feministas que, precisamente, mencionan a Winehouse como su mayor influencia.

Amy Winehouse, nacida un día como hoy pero de 1983, conquistó al mundo con la versatilidad de su voz y una fusión de géneros musicales. Tristemente, la cantante británica sólo publicó dos discos antes de su muerte en julio de 2011 (a los 27 años), pero dejó esparcida una enorme cantidad de rarezas entre las que encontramos covers que delatan aquellos artistas que inspiraron su estilo vintage.

Entre los covers de Amy hay varias colaboraciones como el homenaje a “Valerie” de The Zutons junto a Mark Ronson (productor de Back to Black), una versión sobria y elegante de “All My Loving” de The Beatles, y claro que no podemos olvidar su gran interpretación de “Hey Little Rich Girls” de The Specials con el que le da un giro diferente a este himno de ska.

No es un secreto que Amy Winehouse adoraba coverear canciones que tuvieran décadas de historia, pues éstas le mostraron el camino a la música hasta convertirse en una de las voces más relevantes de los últimos años. Es por eso que queremos recordar a Amy con 10 de sus mejores covers, elegidos entre un amplio repertorio en sus pocos pero bastante influyentes años dentro de la industria.

‘All My Loving’ (The Beatles)

‘Valerie’ (The Zutons)

‘(There Is) No Greater Love’ (Billie Holiday)

‘Our Day Will Come’ (Ruby and the Romantics)

‘I Heard It Through the Grapevine’ (Marvin Gaye)

‘A Song For You’ (Leon Russell)

‘Cupid’ (Sam Cooke)

‘Don’t Go To Strangers’ (Etta Jones)

‘Someone to Watch Over Me’ (Ella Fitzgerlad)

‘Hey Little Rich Girl’ (The Specials)

