Algunas de los temas de este disco fueron compuestos por Anthony Hopkins hace 60 años.

Lo que necesitas saber: Algunas de los temas de este disco fueron compuestos por Anthony Hopkins hace 60 años.

Que nadie diga que “ya es tarde”, porque gente como Anthony Hopkins no lo ve así… no sólo por seguir actuando, sino porque ahora, a sus 88 años, está por lanzar material musical. No podemos decir que se estrena en el área, ya que este será su segundo disco con composiciones propias.

Anthony Hopkins / Foto: facebook.com/AnthonyHopkins

Anthony Hopkins compone para piano desde hace años

De acuerdo con la Rolling Stone, Sir Anthony Hopkins acaba de firmar con Decca Records y su primer disco con el sello, Life is a Dream, reunirá composiciones para piano en las que el actor ha trabajado por más de seis décadas. Nada improvisado, según se ve.

Para el disco que está por lanzar, Anthony Hopkins se acompañó de una orquesta filarmónica, la cual fue dirigida por el afamado Gustavo Dudamel. Y bueno, como buen anuncio de disco, ya tenemos adelanto: “1947: Suite for solo piano & orchestra: II. Bracken Road”.

El primer sencillo de Life is a Dream es una pieza inspirada en los recuerdos que Hopkins tiene de su infancia en Gales del Sur. “Es un retrato musical nostálgico de las calles, prados, tierras de cultivo y montañas que rodeaban la casa de su familia en la década de 1940”, señala un comunicado publicado en redes.

El respetado actor toca el piano desde muy temprana edad y sus primeras composiciones las hizo durante su adolescencia, las cuales destinó a obras de teatro locales. “La música fue mi primer deseo, mi vocación”, asegura Anthony Hopkins.

“He compuesto música toda mi vida. Algunas de estas piezas me han acompañado durante décadas y aún hoy vuelvo a ellas”.

También Morgan Freeman está por lanzar disco

Anthony Hopkins publicó en 2012 el disco Composer, en el que trabajó con la City Birmingham Symphony Orchestra. Además, colaboró para la banda sonora de película Slipstream con el tema “Pop Goes The Weasel”.

Sir Anthony Hopkins no es la única legendaria estrella que está por estrenar música. Hace un par de días se dio a conocer que Morgan Freeman hará lo propio. El actor de 89 años lanzará su primer álbum en el cual se mezclarán blues y arreglos orquestales. El trabajo llevará por nombre Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience.