Yungblud lloró frente al público de un show en Chequia y, recientemente, canceló una presentación en Canadá. Dice que "trabajará en él mismo"

Lo que necesitas saber: Yungblud ha recibido apoyo de figuras como Billy Corgan, Aerosmith y Ozzy Osbourne, sin embargo, parte del público sigue señalándolo como un artista fabricado. Esto, al parecer, ha terminado por afectarlo emocionalmente.

La salud mental y emocional es primordial para cualquier persona y, en el caso del artista conocido como Yungblud, parece que ésta se encuentra en un momento delicado. Tanto que él mismo lo ha hecho notar en una de sus presentaciones y, más recientemente, ha anunciado la cancelación de un show en un intento de cuidarse.

Yungblud / Foto: facebook.com/yungblud/

Yungblud cancela show para “trabajar en él mismo”

Por medio de redes sociales, Yungblud anunció la cancelación de su presentación como parte del Cowboy Music Festival de Calgary, en Canadá. De acuerdo con el comunicado difundido por la organización del festival, el tiempo que logre tomar a raíz de esta cancelación será ocupado para viajar a su casa en Reino Unido y “trabajar en él mismo”.

“Me tomo esto muy en serio y afronto la situación de frente por el bien del futuro. Nunca daré nada por sentado y nos vemos pronto. Los quiero mucho”, cierra el comunicado, con un mensaje firmado por Yungblud.

Yungblud / Foto: facebook.com/yungblud/

“Me he sentido desconectado de todo”

La cancelación del show de Yungblud en Calgary se da a unos días de que éste “se quebró” sobre el escenario. Durante su presentación como parte de un festival en Chequia, el joven cantante habló abiertamente sobre sus problemas emocionales. “He sentido mucho dolor durante mucho tiempo y no sé por qué”, confesó ante el público.

Dominic Harrison (nombre verdadero de Yungblud) se tomó un momento del show para revelarle a sus fans que últimamente se ha sentido “desconectado de todo”… sin embargo, “cada vez que veo sus rostros, cada vez que veo sus ojos, cada vez que los miro, sé que pertenezco a algún lugar”.

Sabedor de cómo se manejan las cosas en redes, Dominic señala que compartió la publicación en la que explica lo que pasó en Chequia después de analizarlo mucho. No quería que la gente creyera que era falso y sólo motivado por la necesidad de “clics”. “Es lo que pasó y es genuino”.

“Últimamente, he estado pasando por un momento muy difícil y este momento es un subproducto de mi cuerpo liberando la ola de emociones que me ha golpeado en el último año y que no he podido procesar”.

Yungblud ha sido señalado de ser un artista fabricado

Según lo que Yungblud dice en su mensaje, mucho del dolor que siente es resultado del “hate” en redes sociales… algo que lleva 10 años sufriendo de parte de personas a quienes califica como “extraños en internet o músicos amargados”. Así que, después de tanto tiempo, no ha podido resistir más.

“Realmente no debería decir nada sobre esto porque me haría parecer más genial y como si no me afectara, pero en el fondo no creo que esa sea mi esencia ni la razón por la que todos nos conectamos”.

Yungblud / Foto: facebook.com/yungblud/

Yungblud insinúa que su estado actual también se debe al ritmo de vida que él tiene como artista: todo pasa rápido, tanto que no le da tiempo de sentarse y analizar lo que pasa alrededor. “No logras procesar nada de lo que sientes, ya sea bueno o malo”.

El quiebre de Yungblud se da luego de que, en las últimas fechas, se han intensificado los señalamientos de que él es “una planta industrial”, es decir, un producto resultado de la promoción corporativa masiva… un artista fabricado (en el caso de Yungblud, gracias a provenir de una familia con vínculos con la industria de la música).

Yungblud y Ozzy Osbourne / Foto: facebook.com/yungblud

De hecho, en su mensaje, Yungblud agradece un artículo que le resultó agradable por ser validante de su carrera y contrario a la tendencia de obtener “clics” a partir de la negatividad. El artículo en cuestión simplemente señala que “Yungblud no es una planta industrial”.

“El apoyo de la industria no es lo mismo que la fabricación por parte de la industria“, señala el artículo mencionado por Yungblud y publicado en Blunt, en donde se analiza el ascenso de la carrera del artista a partir del trabajo con fans, conciertos en vivo, giras, trabajo comunitario y un desarrollo público constante.

“Yungblud no surgió de la nada. Se volvió inevitable después de años de trabajo visible”, sentencia el periodista Joel King.

